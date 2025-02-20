سياسة
2 دقيقة قراءة
وزارة الصحة الأمريكية تحدث تعريفات الجنس والأنثى والذكر وفقاً لتوجيهات ترمب
أصدرت وزارة الصحة والخدمات الإنسانية الأمريكية أمس الأربعاء إرشادات لتحديث تعريفاتها الرسمية لمصطلحات مثل الجنس والأنثى والذكر، وذلك بعد أوامر تنفيذية أصدرها الرئيس دونالد ترمب وتقوّض حقوق المتحولين جنسياً.
وزارة الصحة الأمريكية تحدث تعريفات الجنس والأنثى والذكر وفقاً لتوجيهات ترمب
إرشادات ترمب الجديدة تعرف الأنثى والذكر بناء على وظائف الأعضاء التناسلية البيولوجية   / صورة: Reuters
20 فبراير 2025

وقال روبرت إف. كنيدي الابن بعد تعيينه وزيراً للصحة والخدمات الإنسانية الأسبوع الماضي، "ستعيد هذه الإدارة الفطرة السليمة وتعيد الحقيقة البيولوجية إلى الحكومة الاتحادية".

وأضاف كنيدي "سياسة الإدارة السابقة التي كانت تحاول إدخال آيديولوجية النوع الاجتماعي في كل جانب من جوانب الحياة العامة قد انتهت".

ويسعى ترمب لإنهاء ما يصفه بأنه ترويج حكومي "لآيديولوجية النوع الاجتماعي"، وهو مصطلح يتسع نطاقه وتستخدمه الجماعات المحافظة معظم الأحيان للإشارة إلى آيديولوجيات تروج لوجهات نظر غير تقليدية بشأن الجنس والنوع.

وتعرّف الإرشادات الصادرة أمس الأربعاء الأنثى بأنها "شخص ذو جهاز تناسلي وظيفته البيولوجية هي إنتاج البويضات" والذكر على أنه "شخص ذو جهاز تناسلي وظيفته البيولوجية هي إنتاج الحيوانات المنوية".

وأوضحت الإرشادات أن "جنس الإنسان، سواء الأنثى أم الذكر، يحدَّد وراثياً عند الحمل (الإخصاب)، ويمكن ملاحظته قبل الولادة".

وقالت وزارة الصحة إنها ستمتثل لأمر تنفيذي آخر لترمب من خلال اتخاذ خطوات نحو منع "التشويه الكيميائي والجراحي" للأطفال في إشارة واضحة إلى علاجات تشمل أدوية منع البلوغ والهرمونات وأحياناً التدخل الجراحي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us