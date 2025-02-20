سياسة
2 دقيقة قراءة
صادرات تركيا إلى الجمهوريات التركية تتجاوز 11 مليار دولار في 2024
تجاوزت قيمة صادرات تركيا إلى الجمهوريات التركية؛ أذربيجان وكازاخستان وتركمانستان وأوزبكستان وقيرغيزستان، 11.1 مليار دولار في عام 2024، وهو ما يشكل ضعف قيمتها في عام 2020.
صادرات تركيا إلى الجمهوريات التركية تتجاوز 11 مليار دولار في 2024
  صادرات تركيا إلى أذربيجان وكازاخستان وأوزبكستان تصل إلى رقم قياسي   / صورة: AA
20 فبراير 2025

وأظهرت معطيات هيئة الإحصاء التركية، ارتفاعاً ملحوظاً في تجارة تركيا مع الجمهوريات التركية، سواء بشكل ثنائي أم عبر منظمة الدول التركية بين 2020 و2024.

في هذا السياق، بلغت صادرات تركيا لهذه الدول 5.4 مليار دولار في عام 2020، وارتفعت إلى 7.2 مليار دولار في عام 2021، و8 مليارات دولار في عام 2022، و9.9 مليار دولار في عام 2023.

والعام الماضي، تجاوزت الصادرات التركية إلى الجمهوريات التركية 11.1 مليار دولار، مسجلة رقماً قياسياً يعادل ضعف قيمته بعام 2020، بحسب المعطيات ذاتها.

وكانت كازاخستان الدولة التي سجلت تركيا أكبر قدر من الصادرات لها بين الدول الخمس، العام الماضي، وبلغت قيمتها 3.3 مليار دولار.

وجاءت أذربيجان في المركز الثاني بـ3.1 مليار دولار، تلتها أوزبكستان بـ 2.2 مليار دولار، وقيرغيزستان بـ1.4 مليار دولار، وتركمانستان بـ1.1 مليار دولار.

والجمهوريات التركية، هي مصطلح يطلق على أذربيجان وكازاخستان وتركمانستان وأوزبكستان وقيرغيزستان، التي تنتمي إلى العالم التركي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us