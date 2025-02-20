وأكد الوزير كاجير عبر حسابه في وسائل التواصل الاجتماعي، أمس الأربعاء، أن هذا الإنجاز يمثل أحد أكبر مشاريع "حملة التكنولوجيا الوطنية" في تركيا.

من جانبه، أشاد وزير النقل والبنية التحتية، عبد القادر أورال أوغلو، بنجاح أول بث تجريبي للقمر الصناعي "توركسات 6A" في الفضاء، على شاشة TRT World.

وأوضح أورال أوغلو عبر حسابه في وسائل التواصل الاجتماعي أن تركيا تعزز مكانتها بين الدول التي تنتج وتشغل أقمارها الصناعية الخاصة، مؤكداً مواصلة العمل من أجل تركيا قوية ومستقلة ذات تكنولوجيا عالية.

وبدأ القمر الصناعي التركي "تركسات 6A" رحلته إلى الفضاء، في 9 يوليو/تموز الماضي، بإطلاقه عبر صاروخ "فالكون 9" من قاعدة كيب كانافيرال بولاية فلوريدا الأمريكية.

وجرى إنشاء تركسات 6A المحلي بنسبة أكثر من 80% من مهندسين أتراك في شركة "USET" التابعة لشركة توساش لصناعات الطيران والفضاء التركية.