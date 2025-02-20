سياسة
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تركيا تؤكد ضرورة اندماج تنظيم YPG في الجيش السوري وترفض أي هياكل داخله
أفادت مصادر بوزارة الدفاع التركية، اليوم الخميس، بأن تركيا تتابع من كثب التطورات في سوريا، مشيرة إلى أن التنظيمات الإرهابية مثل PKK/PYD/YPG/SDG يجب أن تتخلى عن أسلحتها وتغادر الأراضي السورية.
تركيا تؤكد ضرورة اندماج تنظيم YPG في الجيش السوري وترفض أي هياكل داخله
تركيا تؤكد ضرورة اندماج تنظيم YPG في الجيش السوري وترفض أي هياكل داخله / صورة: AA
20 فبراير 2025

وأضافت المصادر أن هذه التنظيمات يجب أن تندمج في الجيش السوري الوطني تحت إشراف وزارة الدفاع، من دون تشكيل أي هيكل منفصل داخل الجيش السوري.

وأكدت المصادر أن تركيا ترفض بشكل قاطع التعددية والهياكل الذاتية في سوريا، وتعتمد على التعاون مع الحكومة السورية الجديدة لتحقيق الاستقرار والسلام في البلاد، وأن موقفها واضح في دعم بناء سوريا مستقرّة وموحدة.

في سياق آخر، أدانت وزارة الدفاع التركية الاتفاق الأخير بين إدارة جنوب قبرص اليونانية ومصر، مؤكدة أن هذه الخطوة تهدد الاستقرار الإقليمي، وتضر بمحاولات حل قضية قبرص.

وأضافت أن الاتفاقات لا تشمل جمهورية شمال قبرص التركية، مشددة على أن تجاهل حقوق القبارصة الأتراك يعتبر غير قانوني لتركيا.

وفي شأن آخر، أفادت مصادر وزارة الدفاع أن اليونان قدمت مطالب مخالفة لحقوق ومصالح تركيا في إطار مناورات "ستيدفاست دارت 2025" التي تجري حالياً.

وأضافت الوزارة أنه بعد اكتشاف نقاط مخالفة للمصالح التركية والمخالفة للقانون الدولي في وثيقة تخطيط المناورات، جرى اتخاذ خطوات مهنية على أعلى المستويات داخل حلف الناتو للتعامل مع هذه القضايا.

وعلى صعيد منفصل، قالت المصادر إن وزير الدفاع الكرواتي قد زار تركيا، إذ بحث في قضايا التعاون الثنائي في المجالات العسكرية والصناعات الدفاعية، بالإضافة إلى التنسيق في إطار الناتو والتعاون الأمني الإقليمي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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