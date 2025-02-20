وذكرت قناة "القاهرة الإخبارية" أن أول دفعة من المنازل المتنقلة عبرت إلى معبر كرم أبو سالم، مشيرة إلى أن اليوم سيشهد دخول جرافة محملة بـ15 منزلاً متنقلاً عبر 5 شاحنات، من دون تقديم مزيد من التفاصيل.

كما بثت القناة مشاهد تُظهر شاحنات محملة بمعدات المنازل المتنقلة، وهي تتحرك من معبر رفح الحدودي باتجاه معبر كرم أبو سالم الذي يقع تحت السيطرة الإسرائيلية.

وكانت المنازل المتنقلة تعد من أبرز المساعدات الإغاثية التي رفضت إسرائيل إدخالها إلى قطاع غزة، في إطار اتفاق وقف إطلاق النار مع حركة "حماس"، قبل أن يتدخل الوسطاء لتنفيذ الاتفاق.

وتسبب الهجوم الإسرائيلي، المدعوم من الولايات المتحدة، في إبادة جماعية في غزة بين 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 و19 يناير/كانون الثاني 2025، أسفرت عن استشهاد وإصابة نحو 160 ألف فلسطيني، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، إضافة إلى أكثر من 14 ألف مفقود.

وفي 19 يناير/كانون الثاني 2025، جرى التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة وتبادل الأسرى والرهائن عبر وساطات من مصر وقطر والولايات المتحدة، يجري تنفيذه على ثلاث مراحل، مدة كل منها 42 يوماً.