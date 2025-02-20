وحددت فرق مكافحة الإرهاب التابعة لمديرية أمن إسطنبول، هوية وعنوان مشتبه به، كان يهدف إلى المشاركة في عمليات تستهدف المدارس والمعابد اليهودية في تركيا.

وكشفت الفرق عن ارتباط المشتبه به بشخص آخر كان يسعى لتنفيذ أعمال إرهابية داخل تركيا وخارجها.

وأحيل المشتبه به، بعد إلقاء القبض عليه إثر عملية أمنية نُفّذت في حي الفاتح بإسطنبول، إلى المحكمة، التي أمرت بحبسه.

وتكافح تركيا منذ سنوات طويلة التنظيمات الإرهابية في المنطقة التي تعمل على ترويع المدنيين وتهجيرهم، سواء داخل البلاد أم خارجها، بما في ذلك تنظيمات داعش وكولن وPKK/YPG/PYD وغيرها من التنظيمات الإرهابية.