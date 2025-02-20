سياسة
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كان يحضر لعمل إرهابي.. تركيا تعتقل مشتبهاً بالانتماء لتنظيم "داعش" الإرهابي
ألقت قوات الأمن التركية، اليوم الخميس، القبض على مشتبه بالانتماء لتنظيم "داعش"، في أثناء تحضيره لعمل إرهابي في إسطنبول.
كان يحضر لعمل إرهابي.. تركيا تعتقل مشتبهاً بالانتماء لتنظيم "داعش" الإرهابي
تنفذ تركيا باستمرار عمليات أمنية ضد "داعش" الإرهابي / Others
20 فبراير 2025

وحددت فرق مكافحة الإرهاب التابعة لمديرية أمن إسطنبول، هوية وعنوان مشتبه به، كان يهدف إلى المشاركة في عمليات تستهدف المدارس والمعابد اليهودية في تركيا.

وكشفت الفرق عن ارتباط المشتبه به بشخص آخر كان يسعى لتنفيذ أعمال إرهابية داخل تركيا وخارجها.

وأحيل المشتبه به، بعد إلقاء القبض عليه إثر عملية أمنية نُفّذت في حي الفاتح بإسطنبول، إلى المحكمة، التي أمرت بحبسه.

وتكافح تركيا منذ سنوات طويلة التنظيمات الإرهابية في المنطقة التي تعمل على ترويع المدنيين وتهجيرهم، سواء داخل البلاد أم خارجها، بما في ذلك تنظيمات داعش وكولن وPKK/YPG/PYD وغيرها من التنظيمات الإرهابية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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