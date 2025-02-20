سياسة
2 دقيقة قراءة
خطوات استراتيجية لتعزيز التجارة والاستثمار بين قطر وتركيا
قال وزير المالية القطري، علي بن أحمد الكواري، إن قطر وتركيا ملتزمتان بتوسيع آفاق التعاون بينهما.
خطوات استراتيجية لتعزيز التجارة والاستثمار بين قطر وتركيا
وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك مع وزير المالية القطري علي بن أحمد الكواري / صورة: AA
20 فبراير 2025

جاء ذلك في كلمته خلال اجتماع اللجنة الاقتصادية التركية-القطرية المشتركة في إسطنبول، بحضور وزير الخزانة والمالية التركي، محمد شيمشك، وممثلين من البلدين.

وأشار الكواري إلى المحادثات التي جرت بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، في أنقرة، في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، واصفاً إياها بأنها كانت "مثمرة جداً". وأضاف أن البلدين عملا على تعزيز العلاقات الاقتصادية عبر الاستثمارات الكبيرة والمشاريع المشتركة.

كما تطرق إلى النمو الكبير في قطاع الطاقة، خصوصاً من خلال اتفاقيات الغاز الطبيعي المسال، التي ساهمت في تنويع الاقتصادين القطري والتركي. وذكر أن اتفاقية الغاز الطبيعي المسال الموقعة في 2015 كانت خطوة حاسمة عززت الالتزامات طويلة الأجل بين البلدين وساهمت في النمو المشترك.

ورأى الكواري أن من أبرز نتائج محادثات نوفمبر/تشرين الثاني الماضي توقيع سلسلة من الاتفاقيات التي تركز على الاستثمار والتجارة، مشيراً إلى أن البلدين ملتزمان باستكشاف مجالات جديدة للتعاون.

كما لفت إلى أهمية اتفاقية التجارة الحرة التي تجري مفاوضات بشأنها حالياً بين تركيا ومجلس التعاون الخليجي، والتي يُتوقع أن تفتح أسواقاً جديدة وتقلل الحواجز التجارية، مما يسهم في خلق بيئة تجارية ملائمة.

وفي ختام الاجتماع، وقَّع وزير المالية القطري مع نظيره التركي بروتوكولاً للتعاون المتبادل.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us