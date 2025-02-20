وأوضحت الوكالة، نقلاً عن مصدر مسؤول، أن هذا اللقاء يُعقَد في إطار العلاقات الأخوية التي تجمع قادة الدول المعنية، ويهدف إلى تعزيز التعاون والتنسيق بين دول مجلس التعاون الخليجي ومصر والأردن. وأضافت أن اللقاء سيكون غير رسمي، ويأتي في سياق اللقاءات الدورية التي تُعقد منذ سنوات عديدة.

كما أشارت الوكالة إلى أن أي قرارات تتعلق بالعمل العربي المشترك ستصدر في القمة العربية الطارئة المقررة في مصر خلال شهر مارس/آذار المقبل.

في سياق متصل، أعلن الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية حسام زكي، عن اجتماع خماسي يُعقد في الرياض قبل القمة العربية الطارئة في القاهرة، ويضم مصر والأردن والسعودية وقطر والإمارات. وأوضح زكي أن هذا الاجتماع يهدف إلى التنسيق بين هذه الدول حول المقترحات المصرية التي ستُطرح في القمة العربية.

كانت مصر قد حددت 4 مارس/آذار 2025 موعداً جديداً للقمة العربية الطارئة بعد أن جرى تأجيلها من 27 فبراير/شباط، وذلك لأسباب تحضيرية. وتركز القمة على رفض المخططات الإسرائيلية الخاصة بالتهجير القسري لفلسطينيِّي غزة.

من جهة أخرى، كان ملك الأردن عبد الله الثاني، قد أكد، خلال لقائه مع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، أن هناك "رداً عربياً موحداً" على أي مخطط يهدف إلى تهجير الفلسطينيين من غزة، وكشف عن إمكانية عقد لقاء في السعودية لمناقشة إعادة إعمار القطاع دون تهجير السكان.

كان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب قد طرح خطة لتهجير الفلسطينيين من غزة إلى دول مجاورة مثل مصر والأردن، وهو ما لاقى رفضاً من هاتين الدولتين ومنظمات إقليمية ودولية.