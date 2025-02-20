سياسة
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سفير تركيا لدى مصر: العلاقات بين البلدين في تطور مستمر بالمجالات كافة
أكد سفير تركيا لدى مصر صالح موطلو شن، تواصل تطور العلاقات بين البلدين في المجالات كافة، بهدف تحقيق السلام والأمن والاستقرار والتنمية في المنطقة.
سفير تركيا لدى مصر: العلاقات بين البلدين في تطور مستمر بالمجالات كافة
سفير تركيا لدى مصر صالح موطلو خلال حضوره عرض إضاءة البرج الأيقوني في العاصمة الإدارية بالقاهرة بألوان العلم التركي / صورة: AA
20 فبراير 2025

جاء ذلك في تصريحه للصحفيين، الأربعاء، خلال حضوره عرض إضاءة البرج الأيقوني في العاصمة الإدارية بالقاهرة، بألوان العلم التركي، بمناسبة الذكرى المئوية للعلاقات الدبلوماسية التركية-المصرية، وفق مراسل الأناضول.

وقال موطلو شن إن تركيا ومصر ستثريان العام الجاري بالأنشطة الثقافية والفنية والأكاديمية المتبادلة.

وأكد أن العلاقات بين البلدين "ستستمر في التعمق والتطور في المجالات كافة بهدف تحقيق السلام والأمن والاستقرار والتنمية في المنطقة".

ولفت إلى أنه من المخطط أن يزور وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، القاهرة وسيجري خلال هذه الزيارة استعراض العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، "ما من شأنه أن يؤدي إلى اتخاذ خطوات جديدة في مختلف المجالات"، دون أن يكشف عن تاريخ الزيارة.

وأوضح أن هدف البلدين سيكون "الاستمرار في التركيز على التنمية والتقدم والازدهار معاً من خلال التجارة والاستثمارات والصناعة بما يتماشى مع المصالح المتبادلة للبلدين".

جدير بالذكر أنه في عام 1925 بدأ تعيين التمثيل الدبلوماسي والقنصلي بين تركيا ومصر.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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