سياسة
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للمرة الأولى.. الجيش السوداني يعلن تقدمه إلى جنوب وسط الخرطوم
أعلن الجيش السوداني، اليوم الخميس، أن قوات سلاح المدرعات سيطرت على منطقة السجانة الواقعة جنوب وسط الخرطوم بعد معارك مع قوات الدعم السريع.
للمرة الأولى.. الجيش السوداني يعلن تقدمه إلى جنوب وسط الخرطوم
الجيش السوداني / صورة: AA
20 فبراير 2025

وأفاد الجيش السوداني، في بيان مقتضب، بأن "قوات سلاح المدرعات انفتحت على محور حي السجانة وتسلمت كوبري (جسر) الحرية المؤدي إلى وسط المدينة".

وهذه هي المرة الأولى التي يصل فيها الجيش إلى المدخل الجنوبي لوسط الخرطوم، وبذلك يكون قد اقترب من تطويق وسط الخرطوم، حيث توجد قواته في المنطقة الواقعة غرب وسط المدينة منذ أسابيع، وكذلك شرقها حيث مقر قيادة الجيش.

وبث الجيش مقاطع فيديو لانتشار قواته في حي السجانة وعند تقاطع جسر الحرية المؤدي إلى السوق العربية وسط الخرطوم. ولم يصدر أي تعليق فوري من قوات الدعم السريع حتى الساعة 12:50ت غ.

ومنذ أيام وبوتيرة متسارعة، بدأت تتناقص مساحات سيطرة الدعم السريع لصالح الجيش بولايتي الوسط (الخرطوم والجزيرة) وولايتي الجنوب (النيل الأبيض وشمال كردفان) المتاخمة غرباً لإقليم دارفور (5 ولايات)، وتسيطر الدعم السريع على 4 ولايات فيه، فيما لم تمتد الحرب لشمال البلاد وشرقها.

وفي ولاية الخرطوم المكونة من 3 مدن، بات الجيش يسيطر على 90% من"مدينة بحري شمالاً، ومعظم أنحاء "دينة أم درمان غرباً، و60% من عمق مدينة الخرطوم التي تتوسط الولاية وتحوي القصر الرئاسي والمطار الدولي وتكاد تحاصرهما قوات الجيش، بينما لا تزال الدعم السريع في أحياء شرقي المدينة وجنوبها.

ومنذ أبريل/نيسان 2023 يخوض الجيش السوداني وقوات الدعم السريع حرباً، خلّفت أكثر من 20 ألف قتيل ونحو 15 مليون نازح ولاجئ، وفق الأمم المتحدة والسلطات المحلية، فيما قدر بحث لجامعات أمريكية عدد القتلى بنحو 130 ألفاً.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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