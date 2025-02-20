سياسة
2 دقيقة قراءة
"ولايتنا 51 الثمينة".. ترمب يجدد رغبته في ضم كندا إلى الولايات المتحدة
جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إعرابه عن رغبته في ضم كندا إلى الولايات المتحدة، وذلك قبيل مباراة هوكي مرتقبة بين فريقي البلدين، اليوم الخميس.
"ولايتنا 51 الثمينة".. ترمب يجدد رغبته في ضم كندا إلى الولايات المتحدة
الرئيس الأمريكي دونالد ترمب / صورة: Reuters
20 فبراير 2025

وأعرب ترمب في منشور عبر منصة "تروث سوشيال"، عن تمنياته بفوز الفريق الأمريكي على منافسه في المباراة.

وأضاف: "أتمنى لفريقنا الفوز على كندا، التي ربما تصبح قريباً جداً ولايتنا رقم 51 الثمينة والمهمة للغاية، مع ضرائب أقل، وأمن أكبر بكثير".

ووصف ترمب مجدداً رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو بلقب "الحاكم ترودو".

وأشار إلى أنه لن يتمكن من حضور المباراة بسبب التزامات أخرى، "لكن ترودو مدعو لمشاهدة المباراة إذا أراد ذلك".

وفي عدة مناسبات سابقة أكد ترمب أن كندا يجب أن تنضم إلى الولايات المتحدة بوصفها الولاية رقم 51، الأمر الذي قوبل باستياء من الجانب الكندي.

ففي 26 يناير/كانون الثاني الفائت، قال ترمب إنه يرى كندا "دولة يجب أن تكون ولاية"، مدعياً أنها "استغلت" بلاده لسنوات، وأن "الولايات المتحدة تخسر ملايين الدولارات لصالح كندا كل عام".

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us