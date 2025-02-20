سياسة
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فيدان: مستعدون لتقديم الدعم الكامل للمفاوضات لتحقيق السلام الدائم بأوكرانيا
قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، إن بلاده مستعدة لتقديم الدعم الكامل للمفاوضات لتحقيق السلام الدائم في أوكرانيا.
فيدان: مستعدون لتقديم الدعم الكامل للمفاوضات لتحقيق السلام الدائم بأوكرانيا
اجتماع وزراء خارجية دول مجموعة "ميكتا" السابع والعشرين في جنوب إفريقيا / صورة: AA
20 فبراير 2025

وأوضح فيدان، خلال اجتماع وزراء خارجية دول مجموعة "ميكتا" السابع والعشرين، الذي عُقد اليوم في جنوب إفريقيا، أن تركيا ملتزمة بقوة بسلامة أراضي أوكرانيا وسيادتها، حسب مصادر في وزارة الخارجية التركية.

وأشار وزير الخارجية التركي إلى أن "الأوضاع في غزة ولبنان، والتطورات الأخيرة في سوريا، والحرب المستمرة في أوكرانيا، والأزمات الإنسانية المتصاعدة في جميع أنحاء العالم، تؤكد الحاجة الملحّة إلى تعزيز التعاون متعدد الأطراف".

وتابع: "نواصل تأكيد ضرورة الدبلوماسية لإنهاء الحرب في أوكرانيا، ويجب إطلاق عملية سلام شاملة بمشاركة طرفي الحرب دون تأخير".

وحول التطورات في قطاع غزة، قال فيدان: "يسعدنا أن نلاحظ أن وقف إطلاق النار في غزة مكّن من تقديم الإغاثة المؤقتة وتسليم المساعدات الإنسانية".

وأضاف: "مع ذلك، فإن القيود الإسرائيلية المستمرة على وصول المساعدات الإنسانية تعوق الجهود الرامية إلى تخفيف الأزمة".

وأردف: "نأمل أن يجري تقدم نحو المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار، وأن تُتخذ خطوات ملموسة في نهاية المطاف نحو حل الدولتين".

وقال فيدان: "إن تصميمنا على تعزيز التعاون في نطاق مجموعة (ميكتا)، وتعميق علاقاتنا الثنائية مع أعضاء المجموعة الآخرين في إطار شراكتنا، سيستمر دون تغيير".

و"ميكتا" هي مجموعة دول تضم تركيا والمكسيك وإندونيسيا وكوريا الجنوبية وأستراليا، تأسست عام 2013 بوصفها شراكة بين دول أعضاء في مجموعة العشرين بهدف سدّ الفجوات بين الدول المتقدمة والدول النامية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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