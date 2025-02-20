وأفاد الدفاع المدني، في بيان، بأن "فرق الإنقاذ تواصل بالتنسيق الكامل مع الجيش اللبناني عمليات البحث والمسح في المناطق التي تعرضت للقصف الإسرائيلي".

وأضاف البيان أن "الفرق المختصة تمكنت من انتشال أشلاء شهيد في بلدة الخيام، وجرى نقلها إلى مستشفى مرجعيون الحكومي، تمهيداً لإجراء الفحوص الطبية والقانونية، بما في ذلك تحليل الحمض النووي (لتحديد هويته)".

وأكد الدفاع المدني "مواصلة جهوده الإنسانية والوطنية حتى استكمال عمليات البحث والعثور على جميع المفقودين".

وبدأ عدوان إسرائيل على لبنان في 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وتحول إلى حرب واسعة في 23 سبتمبر/أيلول الماضي، وخلّف 4 آلاف و110 قتلى و16 ألفاً و901 جريح، بينهم عدد كبير من الأطفال والنساء، إضافةً إلى نزوح نحو مليون و400 ألف شخص.

ومنذ سريان الاتفاق ارتكبت إسرائيل قرابة ألف خرق له في لبنان، ما خلّف 79 قتيلاً و276 جريحاً على الأقل، وفق إحصاء للأناضول استناداً إلى بيانات رسمية لبنانية.

وتحتل إسرائيل منذ عقود أراضي في لبنان وفلسطين وسوريا، وترفض الانسحاب منها وقيام دولة فلسطينية مستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، على حدود ما قبل حرب 1967.