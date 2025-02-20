سياسة
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انفجارات بحافلات قرب تل أبيب.. ونتنياهو يتلقى إحاطة حول الملابسات
أعلنت الشرطة الإسرائيلية، الخميس، وقوع انفجارات بعدد من الحافلات بمدينة بات يام، قرب تل أبيب (وسط)، حيث يجري فحص خلفية الحادث وملابساته.
انفجارات بحافلات قرب تل أبيب.. ونتنياهو يتلقى إحاطة حول الملابسات
انفجارات في عدد من الحافلات قرب تل أبيب وسط إسرائيل / صورة: AA
20 فبراير 2025

وقالت الشرطة الإسرائيلية، في بيان، إنها "تلقت بلاغات حول وقوع انفجارات في عدد (لم تحدده) من الحافلات في مدينة بات يام". وأفاد البيان بأنّ الشرطة تفحص إمكانية أنّ تكون الانفجارات جراء "هجوم محتمل".

ووفق البيان، فإنّ قوات كبيرة من الشرطة انتشرت في مواقع الانفجارات وتنفذ عمليات تمشيط بحثاً عن مشتبه بهم، بينما يعمل خبراء المتفجرات على فحص الموقع والتأكد من عدم وجود عبوات أو أجسام مشبوهة أخرى.

كما نشرت الشرطة صورة من موقع الحادث، دون تقديم تفاصيل إضافية حول طبيعة الانفجارات أو الإصابات المحتملة.

بدوره، أشار الإعلام العبري، من بينه هيئة البث الرسمية وصحيفة "يديعوت أحرنوت" إلى وجود انفجارين بمكانين مختلفين.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرنوت" إنّ انفجارين وقعا في مكانين مختلفين، وأديا إلى نشوب حريق في حافلتين. ورجحت بلدية بات يام، أنّ يكون الانفجارين، جراء هجوم مدبر، وفق الصحيفة ذاتها.

نتنياهو يتلقى إحاطة

وذكر مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن سكرتيره العسكري أطلعه اليوم الخميس على حوادث انفجار عبوات ناسفة في منطقة تل أبيب بعد أن قالت الشرطة إنها تحقق في تقارير عن انفجارات على متن حافلات فارغة بالقرب من المدينة.

وأضاف المكتب في بيان أن رئيس الوزراء سيجري قريباً تقييماً للوضع الأمني، وذلك دون الخوض في تفاصيل.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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