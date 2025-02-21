وقال بيت هيغسيث عبر منصة إكس إن فريق إيلون ماسك "سيكون له نفاذ واسع إلى كل التدابير الأمنية بشأن المعلومات السرية".

وأضاف أن لجنة الكفاءة الحكومية (دوج) ستعمل على "إيجاد التجاوزات وتحديد آخر مخلفات برامج جو بايدن والووك (نسبة إلى ثقافة الووك أو اليقظة حيال العنصرية والتمييز) وكل السخافات حول التغيّر المناخي التي ليست في قلب مهمتنا والتي سنتخلص منها تالياً".

وفي رسالته المصورة حمل هيغسيث أيضاً على معلومات نشرتها الأربعاء وسائل إعلام أمريكية مفادها أنه أمر باقتطاعات في ميزانية البنتاغون مؤكداً العكس أن مبلغ 50 مليار دولار سينفق.

وشدّد "إننا نبتعد عن البرامج الووك لنكرس هذه الأموال لأولويات الرئيس ترمب: أمريكا أولاً والسلام بالقوة".

وأضاف "نريد إعادة استثمار هذه الأموال الموجودة في بناء قوة تحمينا نحن الشعب الأمريكي".

وأثار الاقتطاعات التي يدعو إليها إيلون ماسك مسائل تتعلق بتضارب المصالح، إذ إن الكثير من الوكالات المستهدفة بما فيها وزارة الدفاع تمارس سلطة ضابطة على ارتباط مع شركات ماسك أغنى أغنياء العالم وصاحب شركتي تيسلا وسبايس إكس.

في شأن متصل، قال ماسك إنه يفكر في إجراء تدقيق يتعلق بمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي)، بعد أن طالب في الماضي بتدقيق أكبر بشأن عمل البنك.

وأدلى ماسك بتعليقاته خلال مؤتمر العمل السياسي المحافظ في ناشونال هاربور بولاية ماريلاند.

وطال برنامج ماسك لخفض التكاليف، في إطار عمل وزارة كفاءة الحكومة، مختلف الوكالات الاتحادية منذ بدأ دونالد ترمب ولايته الرئاسية الثانية الشهر الماضي.

وكلف الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، ماسك القيام باقتطاعات كثيرة في الإنفاق العام مع خفض كبير في عدد الموظفين في الإدارة فضلاً عن إلغاء برامج تشجّع على إشراك المرأة والأقليات.