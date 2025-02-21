سياسة
3 دقيقة قراءة
بتكليف من ترمب.. ماسك يدقق في أعمال وزارة الدفاع والبنك المركزي الأمريكي
أعلن وزير الدفاع الأمريكي بيت هيغسيث، الخميس، أن اللجنة التي يقودها إيلون ماسك (دوج) سيكون لها "نفاذ واسع" إلى البنتاغون، لاستهداف السياسات الديمقراطية ولا سيما تلك التي تشجع على التنوع، فيما قال ماسك إنه يفكر في إجراء تدقيق يتعلق بالبنك المركزي.
بتكليف من ترمب.. ماسك يدقق في أعمال وزارة الدفاع والبنك المركزي الأمريكي
  إيلون ماسك يبدأ دراسة تدقيق بوزارة الدفاع والبنك المركزي الأمريكي بتكليف من ترمب   / صورة: Getty Images
21 فبراير 2025

وقال بيت هيغسيث عبر منصة إكس إن فريق إيلون ماسك "سيكون له نفاذ واسع إلى كل التدابير الأمنية بشأن المعلومات السرية".

وأضاف أن لجنة الكفاءة الحكومية (دوج) ستعمل على "إيجاد التجاوزات وتحديد آخر مخلفات برامج جو بايدن والووك (نسبة إلى ثقافة الووك أو اليقظة حيال العنصرية والتمييز) وكل السخافات حول التغيّر المناخي التي ليست في قلب مهمتنا والتي سنتخلص منها تالياً".

وفي رسالته المصورة حمل هيغسيث أيضاً على معلومات نشرتها الأربعاء وسائل إعلام أمريكية مفادها أنه أمر باقتطاعات في ميزانية البنتاغون مؤكداً العكس أن مبلغ 50 مليار دولار سينفق.

وشدّد "إننا نبتعد عن البرامج الووك لنكرس هذه الأموال لأولويات الرئيس ترمب: أمريكا أولاً والسلام بالقوة".

وأضاف "نريد إعادة استثمار هذه الأموال الموجودة في بناء قوة تحمينا نحن الشعب الأمريكي".

وأثار الاقتطاعات التي يدعو إليها إيلون ماسك مسائل تتعلق بتضارب المصالح، إذ إن الكثير من الوكالات المستهدفة بما فيها وزارة الدفاع تمارس سلطة ضابطة على ارتباط مع شركات ماسك أغنى أغنياء العالم وصاحب شركتي تيسلا وسبايس إكس.

في شأن متصل، قال ماسك إنه يفكر في إجراء تدقيق يتعلق بمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي)، بعد أن طالب في الماضي بتدقيق أكبر بشأن عمل البنك.

وأدلى ماسك بتعليقاته خلال مؤتمر العمل السياسي المحافظ في ناشونال هاربور بولاية ماريلاند.

وطال برنامج ماسك لخفض التكاليف، في إطار عمل وزارة كفاءة الحكومة، مختلف الوكالات الاتحادية منذ بدأ دونالد ترمب ولايته الرئاسية الثانية الشهر الماضي.

وكلف الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، ماسك القيام باقتطاعات كثيرة في الإنفاق العام مع خفض كبير في عدد الموظفين في الإدارة فضلاً عن إلغاء برامج تشجّع على إشراك المرأة والأقليات.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us