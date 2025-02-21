وأفادت مصادر أمنية، اليوم الجمعة، بأنه جرى تحييد الإرهابيين "زهرة سبت" الملقبة بـ"روجدا آزاد"، و"سرهات أردوغان" الملقب "تشيراف جودي" في العملية.

وجرى تحييد الإرهابيين، المطلوبَين لارتكابهما جرائم إرهابية، بعد تحديد مكانهما في عملية استهداف مباشر، إذ كانا بصدد تنفيذ عمل إرهابي ضد القوات التركية.

وتنفّذ تركيا عمليات لمكافحة تنظيم PKK الإرهابي الذي يستهدف قواتها ومواطنيها، وينشط بعدة دول بالمنطقة بينها سوريا والعراق وإيران.​​​​​​​

ويتخذ PKK من جبال قنديل شمالي العراق معقلاً له، وينشط في العديد من المدن والمناطق والأودية، ويشنّ منها هجمات على الداخل التركي.