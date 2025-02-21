سياسة
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الرئاسة التركية تطلق سلسلة ندوات دولية بعنوان "عالم أكثر عدلاً" في 20 دولة
أعلن رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، فخر الدين ألطون، أن الدائرة ستنظم سلسلة من الندوات تحت عنوان "عالم أكثر عدلاً ممكن" في 20 دولة ضمن فاعلية "منتدى ستراتكوم العام".
الرئاسة التركية تطلق سلسلة ندوات دولية بعنوان "عالم أكثر عدلاً" في 20 دولة
دائرة الاتصال في الرئاسة التركية تنظم سلسلة ندوات لطرح رؤى جديدة لبناء نظام دولي عادل   / صورة: AA
21 فبراير 2025

ونُظّمت الندوات في وقت سابق في النمسا وسويسرا والمجر وهولندا وألمانيا، ونُظّمت ندوة أخرى اليوم في العاصمة الإيطالية روما، بينما ستستمر الندوات في شهر فبراير/شباط في المملكة المتحدة وبولندا وبلجيكا وفرنسا.

وفي خطاب مصور خلال افتتاح جلسة اليوم، أشار ألطون إلى أن دائرة الاتصال تؤمن بأن بناء نظام عالمي قائم على العدالة والشمولية والمساواة أمر ممكن، وأنها تدافع عن هذه الرؤية بكل عزيمة.

وأوضح أن "منتدى ستراتكوم العام" يهدف إلى نشر هذه الرؤية الدولية من خلال تنظيم الندوات في 20 دولة.

وفي حديثه عن التحديات العالمية، لفت ألطون إلى أن العالم اليوم يواجه مفترق طرق حاسماً في حل القضايا العالمية التي تؤثر في البشرية. وأشار إلى تراجع مبدأ تعددية الأطراف وتزايد التشكيك في قدرة المنظمات الدولية على إيجاد حلول فعالة.

كما أشار إلى نقص الشرعية والشمولية في الأمم المتحدة، ما أدى إلى ضعف قدرتها على تحقيق الأمن والسلام.

وذكر أن تصريح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان "العالم أكبر من خمسة" هو دعوة قوية لإعادة بناء النظام الدولي على أسس العدالة.

وأضاف أن هذا التصريح يساهم بشكل كبير في زيادة الوعي الدولي حول الحاجة إلى إصلاح الأمم المتحدة وجعلها أكثر شمولية وشفافية وقابلة للمحاسبة.

وتابع قائلاً: إن هدف هذه الندوات هو طرح حلول للقضايا العالمية وتعزيز الحوار بين الدول والمنظمات غير الحكومية ووسائل الإعلام ومراكز الفكر. كما أكد أن هذه الفاعليات ليست مجرد دعوة لإصلاح النظام الدولي فحسب، بل تسهم أيضاً في تطوير رؤية مشتركة لبناء نظام عالمي أكثر عدلاً.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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