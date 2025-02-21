سياسة
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بينهم مؤبدات وأحكام عالية.. الاحتلال سيُفرج اليوم عن 602 من الفلسطينيين
أفاد مكتب إعلام الأسرى في قطاع غزة، الجمعة، بأن إسرائيل ستفرج اليوم السبت، عن 602 أسير فلسطيني، من بينهم 50 محكوماً بالسجن المؤبد و60 آخرون صدرت بحقهم أحكام عالية.
بينهم مؤبدات وأحكام عالية.. الاحتلال سيُفرج اليوم عن 602 من الفلسطينيين
بينهم مؤبدات وأحكام عالية.. الاحتلال سيُفرج اليوم عن 602 من الفلسطينيين / صورة: AA Archive
21 فبراير 2025

وأوضح المكتب في بيان، أن الإفراج يأتي ضمن المرحلة الأولى من صفقة التبادل، وذلك عقب تسليم الفصائل الفلسطينية أسماء الأسرى الإسرائيليين، مبيناً أن القائمة تشمل 50 أسيراً محكوماً بالسجن المؤبد و60 آخرين ممن يقضون أحكاماً عالية.

وأضاف البيان أن عمليات الإفراج ستشمل أيضاً 47 أسيراً من الذين أُعيد اعتقالهم بعد الإفراج عنهم في صفقة "وفاء الأحرار"، (صفقة شاليط لعام 2011)، بالإضافة إلى 445 أسيراً من قطاع غزة اعتُقلوا بعد السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.

في سياق متصل، كشفت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، عن نيتها الإفراج عن 6 أسرى إسرائيليين اليوم السبت، ضمن الدفعة السابعة من صفقة التبادل، التي تأتي في إطار المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار الذي بدأ سريانه في 19 يناير/كانون الثاني الماضي.

وحتى الآن، تسلمت إسرائيل 19 أسيراً حياً و4 جثامين، ومن المقرر أن تتسلم يوم السبت 6 أسرى أحياء، إلى جانب 4 جثامين أخرى خلال الأسبوع المقبل، ما سيُكمل المرحلة الأولى من الاتفاق التي تتضمن تسليم 33 أسيراً إسرائيلياً، سواء أحياء أو جثامين.

في المقابل، أفرج الاحتلال الإسرائيلي عن 1135 أسيراً فلسطينياً، من بينهم العشرات ممن صدرت بحقهم أحكام بالسجن المؤبد.

ولا تزال إسرائيل تماطل في بدء مفاوضات المرحلة الثانية من الاتفاق، التي كان من المفترض أن تنطلق في 3 فبراير/شباط الجاري.

وبدعمٍ أمريكي، شنَّت إسرائيل حرباً على غزة بين 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 و19 يناير/كانون الثاني 2025، أسفرت عن أكثر من 160 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم من الأطفال والنساء، إضافةً إلى أكثر من 14 ألف مفقود، وفق معطيات فلسطينية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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