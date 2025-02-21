وجاءت هذه التقارير بعد عقد أول محادثات بين موسكو وواشنطن بشأن إنهاء الحرب في أوكرانيا، والتي جرت في 18 فبراير/شباط في السعودية.

وكانت الولايات المتحدة وحلفاؤها قد فرضوا عقوبات على البنك المركزي الروسي ووزارة المالية عقب بدء الحرب الروسية الأوكرانية عام 2022، مما أدى إلى تجميد نحو 350 مليار دولار من الأصول السيادية الروسية.

وبحسب المصادر، فإن المحادثات بين روسيا والولايات المتحدة لا تزال في مراحلها الأولية، لكن موسكو تدرس إمكانية اقتراح استخدام جزء كبير من الاحتياطيات المجمدة كجزء من اتفاق سلام محتمل لإعادة إعمار أوكرانيا.

وأشارت تقديرات البنك الدولي قبل عام إلى أن إعادة إعمار أوكرانيا وتعافيها قد يتطلب 486 مليار دولار.

ورفضت الكرملين التعليق على هذه التقارير، بينما أكدت محافظة البنك المركزي الروسي، إلفيرا نابيولينا، أمس الخميس، أن البنك لم يشارك في أي محادثات تتعلق برفع العقوبات أو فك تجميد الاحتياطيات الروسية.

وفي وقت سابق وصفت روسيا خطط استخدام أصولها المجمدة لصالح أوكرانيا بأنها "سرقة".

ومنذ 24 فبراير/شباط 2022، تشن روسيا هجوماً عسكرياً على جارتها أوكرانيا تشترط لإنهائه تخلي كييف عن الانضمام إلى كيانات عسكرية غربية، وهو ما تعتبره كييف "تدخلاً" في شؤونها.