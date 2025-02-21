سياسة
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حماس: استخبارات الاحتلال تمنع عائلات أسرى من السفر إلى مصر لاستقبال ذويهم
قال مكتب إعلام الأسرى التابع لحركة حماس، اليوم الجمعة، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلية تمنع زوجة عميد الأسرى نائل البرغوثي، وعائلة الأسير خليل أبو الرُّب، من السفر إلى مصر لاستقبال ذويهم المقرر الإفراج عنهم غداً السبت.
حماس: استخبارات الاحتلال تمنع عائلات أسرى من السفر إلى مصر لاستقبال ذويهم
حماس: استخبارات الاحتلال تمنع عائلات أسرى من السفر لاستقبالهم في مصر / صورة: AA
21 فبراير 2025

وأوضح المكتب في بيان أن "استخبارات الاحتلال تمنع زوجة عميد الأسرى الأسير القائد نائل البرغوثي (أبو النور) من السفر، إذ كانت متوجهة إلى مصر لاستقبال زوجها الذى سيفرَج عنه غداً في صفقة طوفان الأحرار".

كما أضاف البيان أن "️استخبارات الاحتلال تمنع عائلة الأسير أشرف خليل حسين أبو الرُّب من السفر للقاء نجلهم المبعد إلى مصر".

ويعد نائل البرغوثي وأشرف أبو الرُّب، من الأسرى المبعدين عن فلسطين، وتقيم عائلتاهما في الضفة الغربية المحتلة والمقرر الإفراج عنهما، السبت، ضمن الدفعة السابعة من صفقة تبادل الأسرى.

وفي وقت سابق الجمعة، أعلن مكتب إعلام الأسرى في قطاع غزة أن إسرائيل ستُفرج، السبت، عن 602 أسير فلسطيني، منهم 50 محكوماً بالمؤبد، و60 بالأحكام العالية.

وقالت المكتب في بيان، إنه بعد تسليم الفصائل الفلسطينية أسماء الأسرى الإسرائيليين "سيُفرج غداً السبت، وفي إطار المرحلة الأولى من صفقة التبادل، عن 50 أسيراً محكوماً بالسجن المؤبد، و60 أسيراً من الأحكام العالية".

وأضاف أن الإفراجات ستشمل "47 أسيراً من أسرى وفاء الأحرار (صفقة شاليط التي جرت عام 2011) المعاد اعتقالهم، و445 أسيراً من أسرى قطاع غزة الذين جرى اعتقالهم بعد 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023".

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، أسماء 6 أسرى إسرائيليين تعتزم الإفراج عنهم السبت، ضمن الدفعة السابعة من صفقة التبادل في إطار المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، الذي دخل حيز التنفيذ في 19 يناير/كانون الثاني الماضي.

وحتى الجمعة، تسلمت إسرائيل 19 أسيراً حياً و4 جثث، ومن المقرر أن تتسلم، السبت، 6 أسرى أحياء، إضافةً إلى 4 جثامين أخرى الأسبوع المقبل، لتنتهي المرحلة الأولى من الاتفاق، التي تتضمن تسليم تل أبيب 33 أسيراً إسرائيلياً، بينهم أحياء وأموات.

في المقابل، أفرجت إسرائيل عن 1135 أسيراً فلسطينياً، بينهم عشرات ممن صدرت بحقهم أحكام بالسجن المؤبد.

ولا تزال إسرائيل تماطل في بدء مفاوضات المرحلة الثانية من الاتفاق، التي كان من المفترض أن تبدأ في 3 فبراير/شباط الجاري.

وبدعمٍ أمريكي، شنَّت إسرائيل حرباً على غزة بين 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 و19 يناير/كانون الثاني 2025، أسفرت عن أكثر من 160 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم من الأطفال والنساء، إضافةً إلى أكثر من 14 ألف مفقود، وفق معطيات فلسطينية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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