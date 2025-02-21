سياسة
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فيدان يبحث مع وزير خارجية جنوب إفريقيا تطورات قضية الإبادة الجماعية
التقى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، اليوم الجمعة، نظيره الجنوب إفريقي رونالد لامولا، وذلك على هامش الاجتماع الوزاري لمجموعة العشرين المنعقد في جنوب إفريقيا.
فيدان يبحث مع وزير خارجية جنوب إفريقيا تطورات قضية الإبادة الجماعية
فيدان يبحث مع وزير خارجية جنوب إفريقيا تطورات قضية الإبادة الجماعية/ (وزارة الخارجية التركية) / Others
21 فبراير 2025

وناقش الوزيران عدداً من الملفات الثنائية والدولية، كان أبرزها تطورات قضية الإبادة الجماعية المرفوعة ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية.

ووفق مصادر دبلوماسية تركية، تناول اللقاء العلاقات التجارية الثنائية، وفرص الاستثمار المتبادل، وسبل تعزيز التعاون في قطاع الصناعات الدفاعية، في إطار الجهود لتعزيز الشراكة بين البلدين.

كما بحث الجانبان آخر المستجدات في قضية الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل، بالإضافة إلى التطورات في منطقة إفريقيا جنوب الصحراء، وسط مساعٍ لتنسيق المواقف في المحافل الدولية.

وفي 29 ديسمبر/كانون الأول 2023، رفعت جنوب إفريقيا دعوى قضائية أمام محكمة العدل الدولية التي تعد أعلى هيئة قضائية في الأمم المتحدة، تتهم فيها إسرائيل بارتكاب جرائم إبادة جماعية في قطاع غزة، ولاحقاً انضمت إلى القضية تركيا وإسبانيا والمكسيك وفلسطين وليبيا ونيكاراغوا وكولومبيا.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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