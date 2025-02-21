وأضاف ترمب في تصريحات لراديو "فوكس نيوز": "ندفع للأردن ومصر مليارات الدولارات سنوياً، وفوجئتُ بعدم قبولهما خطتي بشأن غزة".

وتابع: "خطة غزة جيدة، لكنني لا أفرضها، وسأوصي بها، وبعد ذلك ستصبح الولايات المتحدة هي المالكة للمكان (يقصد قطاع غزة)".

ومنذ 25 يناير/كانون الثاني الماضي، يروِّج ترمب لمخطط تهجير الفلسطينيين من غزة إلى دول مجاورة مثل مصر والأردن، وهو الأمر الذي رفضه البلدان، وانضمت إليهما دول عربية أخرى ومنظمات إقليمية ودولية.

وبدعمٍ أمريكي ارتكبت إسرائيل بين 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 و19 يناير/كانون الثاني 2025، إبادة جماعية في غزة خلَّفت أكثر من 160 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.