سياسة
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منها البنوك والطاقة والنقل.. توجُّه أوروبي لرفع العقوبات عن قطاعات سورية
يستعد الاتحاد الأوروبي لرفع بعض العقوبات المفروضة على سوريا، بما يشمل قطاعات البنوك والطاقة والنقل.
منها البنوك والطاقة والنقل.. توجُّه أوروبي لرفع العقوبات عن قطاعات سورية
توجُّه أوروبي لرفع العقوبات عن قطاعات سورية / صورة: AA Archive
21 فبراير 2025

وأفاد مسؤول أوروبي للأناضول الجمعة، بأن وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي سيتخذون قراراً رسمياً بشأن رفع بعض العقوبات المفروضة على سوريا خلال اجتماعهم الاثنين المقبل في بروكسل.

وأوضح المسؤول مفضلاً عدم كشف اسمه، أن قرار رفع العقوبات سيكون "قابلاً للرجوع عنه" وبالتالي سيعتبر "تعليقاً"، وأن الخطوات الديمقراطية التي ستتخذها حكومة دمشق ستكون حاسمة في هذه العملية.

وأضاف أن القرار سيشمل في البداية قطاعات البنوك والطاقة والنقل.

ونهاية يناير/كانون الثاني الماضي، أعلن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي توصلهم إلى اتفاق بشأن "خريطة طريق" لتخفيف العقوبات على سوريا.

وصرحت الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس حينها بأن الاتحاد يهدف إلى التحرك بسرعة، "وفي حال اتخذت دمشق خطوات خاطئة، فيمكننا التراجع عن رفع العقوبات".

وفي 8 ديسمبر/كانون الثاني 2024، بسطت فصائل سورية سيطرتها على دمشق بعد مدن أخرى، منهية 61 عاماً من نظام حزب البعث، و53 سنة من حكم عائلة الأسد.

وفي 29 يناير/كانون الثاني الماضي أعلنت الإدارة السورية تعيين أحمد الشرع رئيساً للبلاد بالمرحلة الانتقالية، بجانب قرارات أخرى منها حل الفصائل المسلحة والأجهزة الأمنية القائمة بالعهد السابق، ومجلس الشعب (البرلمان)، وحزب البعث، وإلغاء العمل بالدستور.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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