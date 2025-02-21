سياسة
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الدفاع التركية: تحييد 12 إرهابياً من تنظيم PKK شمالي العراق
أعلنت وزارة الدفاع التركية، الجمعة، تحييد 12 إرهابياً من تنظيم PKK شمالي العراق.
الدفاع التركية: تحييد 12 إرهابياً من تنظيم PKK شمالي العراق
الدفاع التركية: تحييد 12 إرهابياً من تنظيم PKK شمالي العراق / صورة: AA
21 فبراير 2025

وذكرت الوزارة، في بيان، أن 9 من الإرهابيين جرى تحييدهم في منطقة عمليات "المخلب-القفل"، فيما جرى تحييد الباقي في عملية للقوات الخاصة شمالي العراق.

وفي 17 أبريل/نيسان 2022، أطلق الجيش التركي عملية "المخلب-القفل​​​​​​" ضد معاقل PKK في مناطق متينا والزاب وأفاشين-باسيان، شمالي العراق.

وتنفذ تركيا عمليات لمكافحة تنظيم PKK الإرهابي الذي يستهدف قواتها ومواطنيها، وينشط في عدة دول بالمنطقة بينها سوريا والعراق وإيران.​​​​​​​

ويتخذ PKK من جبال قنديل شمالي العراق معقلاً له، وينشط في عديد من المدن والمناطق والأودية، ويشن منها هجمات على الداخل التركي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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