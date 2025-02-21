21 فبراير 2025
وذكرت الوزارة، في بيان، أن 9 من الإرهابيين جرى تحييدهم في منطقة عمليات "المخلب-القفل"، فيما جرى تحييد الباقي في عملية للقوات الخاصة شمالي العراق.
وفي 17 أبريل/نيسان 2022، أطلق الجيش التركي عملية "المخلب-القفل" ضد معاقل PKK في مناطق متينا والزاب وأفاشين-باسيان، شمالي العراق.
وتنفذ تركيا عمليات لمكافحة تنظيم PKK الإرهابي الذي يستهدف قواتها ومواطنيها، وينشط في عدة دول بالمنطقة بينها سوريا والعراق وإيران.
ويتخذ PKK من جبال قنديل شمالي العراق معقلاً له، وينشط في عديد من المدن والمناطق والأودية، ويشن منها هجمات على الداخل التركي.