أفاد بذلك رئيس المكتب الإعلامي سلامة معروف، الجمعة، في منشور على منصة إكس.

وذكر أن "آخر ضحايا القتل كان سيدة صباح اليوم في رفح (جنوب)، حيث منذ دخول الاتفاق حيز التنفيذ في 19 يناير/كانون الثاني الماضي، قتل جيش الاحتلال الإسرائيلي 100 فلسطيني في غزة وأصاب 820 آخرين".

وأضاف معروف أن "جيش الاحتلال ارتكب أكثر من 350 خرقاً وانتهاكاً، أبرزها منع وإعاقة تنفيذ بنود البروتوكول الإنساني" للاتفاق.

وشهد الاتفاق اختراقات في 4 مسارات، وهي بحسب حماس، استهداف وقتل فلسطينيين، وتأخير عودة النازحين لشمال غزة، وبشأن "البروتوكول الإنساني": إعاقة دخول متطلبات الإيواء من خيام وبيوت جاهزة ووقود وآليات رفع الأنقاض لانتشال الجثث، وتأخير دخول الأدوية ومتطلبات لترميم المستشفيات والقطاع الصحي.

وبوساطة مصر وقطر ودعم الولايات المتحدة بدأ في 19 يناير/كانون الثاني الماضي سريان الاتفاق، ويتضمن 3 مراحل تستمر كل منها 42 يوماً، لكن إسرائيل لا تزال تماطل في بدء مفاوضات المرحلة الثانية.

ومنذ اندلاع الحرب بين 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 و19 يناير/كانون الثاني 2025، وبدعم أمريكي مباشر، ارتكبت إسرائيل إبادة جماعية في قطاع غزة، حيث أسفرت العمليات العسكرية عن استشهاد وإصابة أكثر من 160 ألف فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، ما يزيد على 14 ألف مفقود.