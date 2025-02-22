وقالت القناة 12 الإسرائيلية، إن معهد الطب الشرعي أكد أن الجثة التي سُلّمت إلى إسرائيل الليلة الماضية تعود إلى شيري بيباس. وأشارت إلى أن "كيبوتس نير عوز" أعلن في بيان رسمياً مقتل بيباس.

ومساء أمس الجمعة، أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر تسليم جثمان إلى إسرائيل، وذلك بعد ساعات من إعلان كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، تسليم اللجنة جثمان المحتجزة الإسرائيلية شيري بيباس.

ونقلت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي عن مسؤول أمني (لم تكشف هويته) قوله إن الصليب الأحمر طلب من تل أبيب إحضار الطواقم المتخصصة لاستلام وفحص الجثة.

وقال جيش الاحتلال، في بيان مقتضب، إنّ التقارير المتعلقة بجثة شيري "قيد المراجعة".

في الأثناء، اتهمت عائلة بيباس رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالتخلي عن أفرادها خلال هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول، والفشل في إعادتهم سالمين إلى ذويهم.

والخميس، سلّمت الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة 4 توابيت لجثامين محتجزين إسرائيليين، وقالت إنها لشيري بيباس وطفليها كفير وأرئيل، والمحتجز عوديد ليفشتس، وذلك ضمن الدفعة السابعة من المرحلة الأولى باتفاق وقف إطلاق النار الساري.

بيد أن نتنياهو، ادعى في كلمة مصورة بثها أمس الجمعة، أن حماس، أعادت جثة لسيدة من قطاع غزة وليست للمحتجزة بيباس، متوعداً الحركة "بالانتقام لخرقها الاتفاق"، وفق ادعائه.

ورداً على ادعاءات نتنياهو، قالت حماس، في بيان، إنها "ستفحص هذه الادعاءات بجدية تامة، وستعلن عن النتائج بوضوح".

وأوضحت: "نشير إلى احتمال وجود خطأ أو تداخل في الجثامين، قد يكون ناتجاً عن استهداف الاحتلال (الإسرائيلي) وقصفه للمكان الذي كانت توجد فيه العائلة مع فلسطينيين آخرين".

وتُعدّ هذه أول مرة تسلم فيها "حماس" جثث محتجزين إسرائيليين، في إطار الاتفاق الساري بين الحركة وتل أبيب منذ 19 يناير/كانون الثاني الماضي.

ومنذ اندلاع الحرب بين 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 و19 يناير/كانون الثاني 2025، وبدعم أمريكي مباشر، ارتكبت إسرائيل إبادة جماعية في قطاع غزة، وأسفرت العمليات العسكرية عن استشهاد وإصابة أكثر من 160 ألف فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، إلى جانب أكثر من 14 ألف مفقود.