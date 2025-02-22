سياسة
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دون إشارة إلى وحدة أراضيها.. واشنطن تقترح "نهاية سريعة" لحرب أوكرانيا
قدّمت الولايات المتحدة، أمس الجمعة، مشروع قرار للجمعية العامة للأمم المتحدة يدعو إلى "نهاية سريعة" للحرب في أوكرانيا دون إشارة إلى وحدة أراضيها، وسط ضغوط يمارسها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب على نظيره الأوكراني فلوديمير زيلنسكي.
دون إشارة إلى وحدة أراضيها.. واشنطن تقترح "نهاية سريعة" لحرب أوكرانيا
الأمم المتحدة تعقد اجتماعا بمناسبة حلول الذكرى الثالثة للحرب على أوكرانيا / صورة: AA
22 فبراير 2025

ويدعو مشروع القرار الأمريكي إلى "نهاية سريعة للنزاع وإلى سلام مستدام بين أوكرانيا وروسيا".

وقال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، أمس الجمعة، إن "الولايات المتحدة تقدّمت بمشروع قرار بسيط وتاريخي في الأمم المتحدة"، داعياً "كل الدول الأعضاء الى تأييده بهدف رسم مسار نحو السلام".

ووصف السفير الروسي لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، مشروع القرار الأمريكي بأنه "فكرة سديدة"، لافتاً في الوقت نفسه إلى افتقار النص لما يشير إلى "جذور النزاع".

فيما قال السفير الفرنسي لدى الأمم المتحدة نيكولا دو ريفيير "لا تعليق في الوقت الراهن".

والثلاثاء، التقى وزيرا الخارجية الروسي والأمريكي في المملكة العربية السعودية، للمرة الأولى منذ الهجوم الروسي على أوكرانيا في فبراير/شباط 2022.

وأعرب كثير من الزعماء الأوروبيين عن قلقهم إزاء هذا التقارب وعن خشيتهم من إبرام اتفاق سلام من وراء ظهورهم.

وتلتئم الجمعية العامة للأمم المتحدة الاثنين القادم، تزامنا مع حلول الذكرى السنوية الثالثة لبدء الحرب الروسية - الأوكرانية.

وتعتزم أوكرانيا وحلفاؤها الأوروبيون في هذه المناسبة، تقديم مشروع قرار يشدّد على ضرورة "مضاعفة" الجهود الدبلوماسية من أجل وضع حد للحرب "في هذا العام"، ويشير إلى مبادرات دول أعضاء طرحت "رؤيتها لاتفاق سلام شامل ومستدام".

ويكرّر النص أيضاً المطالب السابقة للجمعية العامة في ما يتعلق بالانسحاب الفوري وغير المشروط للقوات الروسية من أوكرانيا، ووقف الهجمات الروسية ضد أوكرانيا. وقد حظيت نصوص سابقة بهذا الصدد بأكثر من 140 صوتاً مؤيداً من بين الأعضاء البالغ عددهم 193.

لكن انعقاد الجمعية العامة الإثنين هو الأول منذ عودة ترمب إلى البيت الأبيض، وكان قد وجّه، أمس الجمعة، انتقادات لاذعة لزيلنسكي معتبراً أن حضور الأخير مفاوضات مع روسيا لا يمتلك فيها "أي أوراق"، ليس أمراً "ذات أهمية كبيرة".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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