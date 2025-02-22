وأوضحت الإذاعة العبرية (رسمية) أن "6 أسرى فلسطينيين أعادت إسرائيل اعتقالهم بعد الإفراج عنهم في صفقة شاليط (عام 2011) رفضوا الإبعاد إلى الخارج ( وفق صفقة التبادل 2025) وسيبقون في السجن، على أن يُفرج عن آخرين بدلاً منهم". ولم تذكر الإذاعة العبرية أسماء الأسرى الستة.

فيما أشارت مؤسسات حقوقية فلسطينية بينها مكتب إعلام الأسرى ونادي الأسير الفلسطيني السبت، إلى أن 97 من الأسرى المقرر الإفراج عنهم من سجون إسرائيل اليوم، سيُبعدون خارج فلسطين، وفق قوائم منشورة للأسرى.

وفي وقت سابق السبت، أعلن مكتب إعلام الأسرى الفلسطينيين قائمة بأسماء 596 فلسطينياً تفرج عنهم إسرائيل السبت بينهم 50 مؤبداً و60 من الأحكام العالية و41 من أسرى "وفاء الأحرار" (صفقة شاليط) 2011 والمعاد اعتقالهم, و445 اعتقلوا من غزة بعد 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وفي 19 يناير/كانون الثاني الجاري، بدأ سريان اتفاق لوقف إطلاق النار بغزة وتبادل الأسرى بين حركة حماس وإسرائيل، بوساطة قطر ومصر والولايات المتحدة.

ويتكون الاتفاق من 3 مراحل، مدة كل منها 42 يوما، يجري خلالها التفاوض لبدء مرحلة ثانية وثالثة وصولاً لإنهاء حرب الإبادة.

وبدعم أمريكي، ارتكبت إسرائيل بين 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 و19 يناير/كانون الثاني 2025، إبادة جماعية بغزة خلّفت أكثر من 160 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.