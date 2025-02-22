وقال ناهد الفاخوري، مسؤول الإعلام في مكتب الشهداء والجرحى والأسرى بحركة حماس في بيان: "حدث تأخير وتجاوزات من الاحتلال بخصوص الإفراج عن الأسرى". وأضاف أن "الاحتلال اعتدى على الأسرى قبيل الإفراج عنهم، ويحاول التلاعب ببعض أسماء الأسرى المقرر الإفراج عنهم".

وأكد أن حماس مستعدة للإفراج عن جميع الأسرى الإسرائيليين مقابل إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين كافة.

وحسب قائمة نشرها مكتب إعلام الأسرى، فإن إسرائيل من المفترض أن تفرج عن 620 أسيراً فلسطينياً ضمن الدفعة السابعة من المرحلة الأولى لصفقة التبادل، في إطار اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في 19 يناير/كانون الثاني الماضي.

وتشمل القائمة التي نشرتها المؤسسات الثلاث 50 أسيراً محكومين بالسجن المؤبد، و60 أسيراً من الأحكام العليا، و41 من أسرى صفقة "وفاء الأحرار" (صفقة جلعاد شاليط) عام 2011، المعاد اعتقالهم، و23 طفلاً، وامرأة واحدة، و445 من الفلسطينيين بغزة الذي اعتُقلوا بعد 7 أكتوبر 2023".

وسيفرج عن الأسرى ضمن الدفعة السابعة من المرحلة الأولى لصفقة التبادل بين حماس وإسرائيل، من اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في 19 يناير/كانون الثاني الماضي.

وبين مَن سيفرج عنهم، 97 أسيراً تقرر إبعادهم للخارج، وفق القائمة المنشورة.

وحسب القائمة، ينتمي 95 أسيراً لحركة حماس، و40 لحركة التحرير الفلسطيني فتح، و12 لحركة الجهاد الإسلامي، و4 للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.

وبين الأسرى الذين سيفرج عنهم اليوم، 10 ممن اعتُقلوا قبل توقيع اتفاق أوسلو عام 1993، وتحرروا سابقاً في صفقة "وفاء الأحرار" في 2011، وأعاد الاحتلال الإسرائيلي اعتقالهم عام 2014.

وضمن هؤلاء، الأسير نائل البرغوثي، الذي اعتُقل أول مرة عام 1978، والأسير علاء البازيان، الذي اعتُقل عام 1979 للمرة الأولى، والأسير سامر المحروم، الذي اعتُقل أول مرة عام 1986، وغيرهم.

وفي وقت سابق اليوم، سلمت "كتائب القسام" 6 أسرى إسرائيليين للجنة الدولية للصليب الأحمر في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، ومخيم النصيرات بالمحافظة الوسطى، وبمدينة غزة.

وتعد هذه آخر دفعة من الأسرى الأحياء التي تُسلَّم في المرحلة الأولى من صفقة التبادل، إذ يتبقى تسليم جثامين 4 إسرائيليين فقط ضمن هذه المرحلة.

وتشمل صفقة "طوفان الأحرار" في مرحلتها الأولى، التي تمتد 6 أسابيع بشكل كلي، الإفراج عن 1737 أسيراً فلسطينياً، على دفعات أسبوعية.

وفي 19 يناير/كانون الثاني الماضي، بدأ سريان اتفاق لوقف إطلاق النار بقطاع غزة وتبادل أسرى بين حماس وإسرائيل، يتضمن 3 مراحل، تستمر كل منها 42 يوماً، ويجري خلال الأولى التفاوض لبدء الثانية والثالثة، بوساطة مصر وقطر ودعم الولايات المتحدة.

وبدعم أمريكي، ارتكبت إسرائيل بين 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 و19 يناير/كانون الثاني 2025، إبادة جماعية بغزة خلّفت أكثر من 160 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.