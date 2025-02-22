وتحدث في الندوة اليوم السبت، رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية فخر الدين ألطون عبر رسالة فيديو، مؤكداً الحاجة المُلحة إلى قيم العدالة والسلام في ظل الأحداث الجارية في فلسطين.

وأشار ألطون إلى أن الهجمات الإسرائيلية على فلسطين تمثل واحدة من أخطر انتهاكات القانون الدولي، مؤكداً أن العالم في حاجة إلى القيم التي يمثلها شعارا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وهما "العالم أكبر من خمسة" و"عالم أكثر عدالة ممكن".

وقال ألطون: "نحن جمهورية تركيا، نناضل بشكل فعال لنقل حقائق الحرب في غزة إلى العالم، وكشف حملات التضليل المنظمة، وإيصال صوت الشعب المظلوم في غزة إلى العالم أجمع".

وأضاف ألطون أن المنظمات الدولية، مثل الأمم المتحدة، التي تأسست بعد الحرب العالمية الثانية، لم تعد قادرة على أداء دورها في حفظ السلام والأمن الدوليين، وبخاصة في ظل التغيرات في موازين القوى العالمية خلال العقود الثلاثة الماضية. وأكد أن النظام العالمي الحالي، وبخاصة هيكل الأمم المتحدة، يضيف إلى المشكلات بدلاً من حلها.

وأشار ألطون إلى أن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، الذي لا يمثل جميع دول العالم، فشل في تحقيق العدالة الدولية، مما أثر سلباً في الضمير العالمي. وأضاف أن الفشل الأكثر دراماتيكية للأمم المتحدة في تحقيق مهمتها يتمثل في المجازر والاضطهاد الذي تمارسه إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني أمام أعين العالم.

وذكر ألطون أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الذي وُقّع عليه قبل 76 عاماً، قد انتُهك بشكل صارخ من إسرائيل في تعاملها مع الشعب الفلسطيني. وأشار إلى استشهاد أكثر من 50 ألف شخص، معظمهم من الأطفال والنساء منذ 7 أكتوبر 2023.

وأكد ألطون أن النضال من أجل العدالة وخلق عالم أكثر عدالة هو موضوع دائم في الوعي الجماعي للإنسانية، مشيراً إلى أن هذا النضال ليس مجرد مثالية نظرية، بل هو ضرورة عملية لمنع تكرار المظالم التاريخية وخلق عالم سلمي.

وأشار ألطون إلى أن المجتمع الدولي يجب أن يتحمل مسؤولياته في جعل وقف إطلاق النار دائماً وتقديم المساعدات الإنسانية العاجلة إلى غزة. وأكد أن تركيا تواصل نضالها لإيصال صوت الشعب الفلسطيني إلى العالم، مستلهمة من نضال الرئيس أردوغان من أجل العدالة العالمية.

واختتم ألطون حديثه بتأكيد أهمية دور المجتمع الدولي في تعزيز وقف إطلاق النار الدائم وتقديم المساعدات الإنسانية العاجلة إلى غزة، مشيراً إلى أن هذه الخطوات ضرورية لتحقيق السلام والعدالة في المنطقة.