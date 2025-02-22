جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها رئيس الصناعات الدفاعية في الرئاسة التركية خلوق غورغون اليوم السبت، في الحفل الذي أقيم بحوض بناء السفن، أناضولو، بإسطنبول.

وأشار غورغون، إلى أن المشروع يشمل بناء 8 سفن في حوض أناضولو الذي بدأ مطلع عام 2024.

وأكد أن الهدف الأساسي لرئاسة الصناعات الدفاعية هو تزويد قوات الأمن بالمنصات والأنظمة التي تحتاج إليها بأقصى قدر ممكن من الموارد المحلية والوطنية.

ولفت غورغون إلى أنهم نجحوا في تطوير مختلف الأنظمة الإلكترونية محلياً، بدءاً من أنواع مختلفة من الرادارات وأنظمة الاتصالات، وصولاً إلى أنظمة الدعم والهجوم الإلكتروني وأنظمة إدارة القتال، بالإضافة إلى أنظمة الإطلاق العمودي والصواريخ بمديات متنوعة.

وخلال 23 عاماً ماضية، تمكنت تركيا من رفع نسبة الإسهام المحلي في صناعة السفن التي تستخدم منظومات قتالية من 20% إلى 80%، وفق غورغون.

وأشار إلى أن تركيا، بموقعها الحالي، أصبحت واحدة من الدول القليلة في العالم القادرة على تصميم وبناء وتجهيز وصيانة جميع أنواع السفن العسكرية محلياً، بما في ذلك السفن البرمائية، وسفن الدعم، والسفن القتالية، وسفن الإنقاذ البحرية، والمركبات البحرية غير المأهولة.

ولفت غورغون، إلى أن تركيا صدرت سفناً إلى دول صديقة مثل إندونيسيا وماليزيا وباكستان ونيجيريا وقطر.

وقال: "الإنجازات التي حققناها والقدرات التي اكتسبناها لا تعد مصدر فخر لنا فقط، بل هي أيضاً مصدر فخر للدول الصديقة والشقيقة".