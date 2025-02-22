سياسة
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ترمب يدعو ماسك ليصبح "أكثر عدوانية" في تنفيذ الإصلاحات بالحكومة الأمريكية
دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترمب اليوم السبت، مستشاره الملياردير إيلون ماسك، المسؤول عن إدارة كفاءة الحكومة، إلى أن يكون "أكثر عدوانية" في أعماله، مشيداً في الوقت ذاته بجهوده.
ترمب يدعو ماسك ليصبح "أكثر عدوانية" في تنفيذ الإصلاحات بالحكومة الأمريكية
الرئيس الأمريكي يشيد بأعمال مسؤول إدارة الكفاءة الحكومية ويدعوه لأن يكون أكثر عدوانية / صورة: Reuters
22 فبراير 2025

وفي منشور على منصة "تروث سوشيال"، بعث ترمب برسالة إلى ماسك الذي اتهمته المعارضة بتجاوز صلاحياته عبر أعماله في إدارة كفاءة الحكومة.

وشدد الرئيس الأمريكي على ضرورة بذل مزيد من الجهود لضمان تفتيش مؤسسات الدولة وترشيد الإنفاق في إطار أعمال إدارة كفاءة الحكومة. وقال إن "إيلون يقوم بعمل رائع، لكنني أريد منه أن يكون أكثر عدوانية".

وأشار إلى أن الولايات المتحدة تحتاج إلى الإنقاذ، لكن الهدف النهائي هو "جعلها أعظم من أي وقت مضى".

وتعهد الملياردير الأمريكي إيلون ماسك سابقاً بخفض الإنفاق الفيدرالي بمقدار تريليوني دولار، أي ما يعادل قرابة 29% من مجمل الإنفاق السنوي.

ويحظى ماسك بثقة غير محدودة من ترمب، إذ وصفه في أكثر من مناسبة بأنه "عبقري وقادر على إدارة أعماله بكل شغف ونجاح"، وأنه "شريك حقيقي" لتحقيق أهدافه.

ويرأس رجل الأعمال عديداً من الشركات مثل عملاق السيارات الكهربائية "تسلا"، ومنصة إكس (تويتر سابقاً)، وسبيس إكس وشركتها التابعة ستارلينك، إلى جانب "نيورالينك" التي تعمل على تطوير شرائح تزرع في أدمغة البشر.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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