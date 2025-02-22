سياسة
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صحيفة أمريكية: مسودة اتفاق المعادن الجديدة أكثر إزعاجا لأوكرانيا من سابقتها
كشفت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية اليوم السبت، أن النسخة الجديدة من الاتفاق الذي تريد إدارة الرئيس دونالد ترمب بموجبه الحصول على معادن نادرة من أوكرانيا مقابل مساعدات عسكرية، ستكون أكثر إزعاجاً لكييف مقارنة بسابقتها.
صحيفة أمريكية: مسودة اتفاق المعادن الجديدة أكثر إزعاجا لأوكرانيا من سابقتها
صحيفة أمريكية تدعي أن مسودة اتفاق المعادن الجديدة مع أوكرانيا لا تشمل ضمانات أمنية لكييف / صورة: Reuters
22 فبراير 2025

وذكرت الصحيفة أنها حصلت في 21 فبراير/شباط الجاري، على نسخة من مسودة اتفاق جديدة أُعدت للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الذي رفض العرض الأول من الولايات المتحدة.

وادعت أن المسودة الجديدة لا تتضمن الضمانات الأمنية التي يتوقعها زيلينسكي ضد روسيا مقابل منح كييف المعادن النادرة للولايات المتحدة، مشيرة إلى أنه إذا قبلت أوكرانيا هذا الاتفاق، فقد لا تتمكن من إيجاد التمويل الكافي لإعادة الإعمار بعد الحرب.

ولفتت إلى أن الاتفاق يدعو أوكرانيا للتنازل عن نصف دخلها من الموارد الطبيعية مثل المعادن والغاز الطبيعي والنفط، وكذلك المواني.

وحسب ما نشرته وسائل إعلام، بينها موقع صحيفة "بوليتيكو" الأوروبية، مؤخراً، نقلاً عن مسؤولين لم تكشف عن اسمَيهما مطلعين على المفاوضات، فإن زيلينسكي رفض توقيع الاتفاق الذي يهدف إلى نقل نصف موارد أوكرانيا من المعادن النادرة إلى الولايات المتحدة.

وفي 3 فبراير/شباط الجاري، قال ترمب إن المساعدات العسكرية وغيرها مما قدمته بلاده لأوكرانيا وصلت إلى مبالغ "ضخمة"، وإن إدارته تريد في المقابل عناصر أرضية نادرة من كييف.

كما شدد الرئيس الأمريكي على ضرورة إنهاء الحرب في أوكرانيا، مؤكداً أن استمرار دعم بلاده لكييف يجب أن يكون له مقابل.

بالمقابل، صرح الرئيس الأوكراني في وقت سابق بأن بلاده منفتحة على استقطاب الاستثمارات من الحلفاء في قطاع الموارد المعدنية.

تجدر الإشارة إلى أن في أوكرانيا معادن نادرة تستخدم في التقنيات الحديثة مثل التيتانيوم والزركونيوم.

ومنذ 24 فبراير/شباط 2022، تشن روسيا هجوماً عسكرياً على جارتها أوكرانيا تشترط لإنهائه تخلي كييف عن الانضمام لكيانات عسكرية غربية، وهو ما تعتبره كييف "تدخلاً" في شؤونها.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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