سياسة
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جيش الاحتلال الإسرائيلي يشن غارات على مواقع حدودية بين سوريا ولبنان
أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مساء السبت، شن غارات جوية استهدفت عدداً من المواقع على الحدود بين سوريا ولبنان.
جيش الاحتلال الإسرائيلي يشن غارات على مواقع حدودية بين سوريا ولبنان
جيش الاحتلال الإسرائيلي يشن غارات على مواقع حدودية بين سوريا ولبنان - أرشيفية / صورة: AA
22 فبراير 2025

وقال في بيان: "أغار سلاح الجو قبل قليل على محاور نقل على الحدود بين سوريا ولبنان". وادعى الجيش أن "حزب الله يحاول من خلال تلك المحاور نقل وسائل قتالية إلى لبنان".

وزعم البيان أن "هذه المحاولات بمثابة خرق للتفاهمات بين إسرائيل ولبنان". وهذه المرة الثانية خلال أقل من 48 ساعة، التي يعلن فيها جيش الاحتلال إغارته على الحدود بين سوريا ولبنان.

ولم يصدر تعقيب فوري رسمي من الجانبين اللبناني أو السوري بشأن الاعتداء الإسرائيلي.

ويسود اتفاق وقف لإطلاق النار بين تل أبيب وبيروت منذ 27 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، خرقته إسرائيل أكثر من ألف مرة، ما خلّف 79 قتيلاً و276 جريحاً على الأقلّ، وفق إحصاء للأناضول استناداً إلى بيانات رسمية لبنانية.

ومنذ الإطاحة بنظام الأسد في 8 ديسمبر/كانون الأول الماضي، نفّذَت إسرائيل عشرات الضربات الجوية ضد أهداف عسكرية سورية، ووسّعَت رقعة احتلالها لمرتفعات هضبة الجولان باحتلال المنطقة السورية العازلة وجبل الشيخ.

كما أعلنت انهيار اتفاقية فضّ الاشتباك مع سوريا لعام 1974، وانتشار جيشها بالمنطقة العازلة منزوعة السلاح في هضبة الجولان التي تحتلّ معظم مساحتها منذ عام 1967، في خطوة ندّدَت بها الأمم المتحدة ودول عربية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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