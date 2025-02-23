سياسة
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غارات إسرائيلية في جنوب لبنان تزامناً مع تشييع نصر الله وصفي الدين في بيروت
شن الطيران الحربي الإسرائيلي، اليوم الأحد، غارات استهدفت محيط ست بلدات في جنوب لبنان، في إطار خروقات مستمرة لاتفاق وقف إطلاق النار مع حزب الله.
غارات إسرائيلية في جنوب لبنان تزامناً مع تشييع نصر الله وصفي الدين في بيروت
لبنانيون يتفقدون الدمار الذي لحق بقريتهم بسبب الهجوم الإسرائيلي على بلدة كفركلا، جنوب لبنان / صورة: AP
23 فبراير 2025

واستهدفت الهجمات أطراف بلدات الزرارية وزبقين والقليلة وجناتا ودير قانون النهر ومعروب. ولم ترد أنباء عن إصابات على الفور.

وفي سياق آخر، أفادت هيئة البث العبرية بوجود طائرات مسيّرة إسرائيلية تحلّق في سماء بيروت، بينما قالت مصادر لبنانية إن الطائرات تعود إلى الجيش اللبناني. ويتزامن ذلك مع بدء مراسم تشييع الأمين العام السابق لحزب الله، حسن نصر الله، في الضاحية الجنوبية لبيروت.

وفي بيان له، أعلن جيش الاحتلال تنفيذ غارات جوية على موقع في جنوب لبنان قال إنه "موقع عسكري لحزب الله" يحتوي على قذائف صاروخية ووسائل قتالية. كما استهدف الجيش منصات صاروخية لحزب الله في المنطقة، مدعياً أنها تشكل تهديداً لإسرائيل.

ومنذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، سجلت 1013 خرقاً من قبل الجيش الإسرائيلي، ما أسفر عن مقتل 79 شخصاً وإصابة 276 آخرين، وفقاً لإحصاء رسمي لبناني.

وتوافد آلاف الأشخاص على مدينة كميل شمعون الرياضية في بيروت لتشييع الأمينين العامين السابقين لحزب الله، حسن نصر الله ونعيم قاسم، اللذين اغتالهما الطيران الإسرائيلي في وقت سابق من عام 2024.

وتسببت الغارات الإسرائيلية على لبنان منذ بدء التصعيد في 23 سبتمبر/أيلول 2024 في مقتل 4.104 أشخاص وجرح 16.890 آخرين، إلى جانب نزوح نحو مليون و400 ألف شخص.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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