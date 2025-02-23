سياسة
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انطلاق المؤتمر الثامن للعدالة والتنمية.. وأردوغان: ارتقينا باقتصاد تركيا
أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن حكومات حزب العدالة والتنمية التي تولت الحكم منذ عام 2002 قد أسهمت في تحويل تركيا إلى أحد أكبر اقتصادات العالم.
انطلاق المؤتمر الثامن للعدالة والتنمية.. وأردوغان: ارتقينا باقتصاد تركيا
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان. / صورة: AA
23 فبراير 2025

وخلال كلمة ألقاها أردوغان اليوم الأحد في العاصمة التركية أنقرة، خلال فاعليات المؤتمر العام الثامن لحزب العدالة والتنمية الحاكم، وجّهها إلى نحو 60 ألفاً من أنصار الحزب الذين تجمعوا في صالة أنقرة الرياضية، أشار إلى أن الناتج القومي لتركيا ارتفع بمقدار ستة أضعاف، مما ساعد في إدخال البلاد ضمن قائمة اقتصادات التريليون دولار.

وأضاف الرئيس التركي إلى أن دخل الفرد قد وصل إلى 13,243 دولاراً في نهاية عام 2023، متوقعاً أن يتجاوز هذا الرقم 15 ألف دولار مع إعلان بيانات 2024. كما أشار إلى استمرار انخفاض معدل التضخم، مما سيسهم في تعزيز القدرة الشرائية لمواطني البلاد البالغ عددهم 85 مليوناً.

كما لفت الرئيس التركي إلى أن احتياطيات البنك المركزي قد تجاوزت 173 مليار دولار، وهو أعلى مستوى تحقق في تاريخ الجمهورية التركية. وأضاف أن تركيا على مشارف قفزة اقتصادية كبرى، مؤكداً أن الأحداث الراهنة في المنطقة قد تسهم في تسريع هذه القفزة.

وفي المجال الدفاعي، قال أردوغان إنّ تركيا أصبحت رائدة عالمياً في إنتاج الطائرات المسيّرة، كما احتلت المركز الحادي عشر في صادرات الصناعات الدفاعية.

وفي جانب آخر من خطابه، أعرب أردوغان عن أمله في أن يتم القضاء على الإرهاب والعنف في البلاد والمنطقة قريباً، قائلاً: "سنتوحد أتراكاً وأكراداً وعرباً ونهدم جدار الإرهاب المشيَّد على دماء أبنائنا منذ 40 عاماً". وأضاف أن تركيا بحاجة إلى التخلص من مشكلاتها، خصوصاً آفة الإرهاب، في ظل تطور عالم جديد.

وانطلقت في العاصمة التركية أنقرة، الأحد، فاعليات المؤتمر العام الثامن لحزب العدالة والتنمية الحاكم بمشاركة الرئيس رجب طيب أردوغان.

وبدأت فاعليات المؤتمر الاعتيادي الثامن بكلمة ترحيبية للرئيس أردوغان، وجّهها إلى نحو 60 ألفاً من أنصار حزبه المحتشدين أمام صالة أنقرة الرياضية. ومن المنتظر أن يشهد المؤتمر تجديد رئاسة أردوغان للحزب لدورة إضافية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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