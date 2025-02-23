سياسة
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أردوغان يفوز برئاسة "العدالة والتنمية" مجدداً ويتعهد بمواصلة خدمة الشعب
جدد حزب "العدالة والتنمية" الحاكم في تركيا اليوم الأحد، ثقته برئيس البلاد رجب طيب أردوغان، عبر إعادة انتخابه رئيساً للحزب للمرة التاسعة، ليتعهد الرئيس بمواصلة خدمة الشعب التركي.
أردوغان يفوز برئاسة "العدالة والتنمية" مجدداً ويتعهد بمواصلة خدمة الشعب
العدالة والتنمية التركي يجدد الثقة بأردوغان رئيساً للحزب للمرة التاسعة / صورة: AA
23 فبراير 2025

جاء ذلك خلال المؤتمر العام الثامن لحزب العدالة والتنمية الذي عُقد الأحد في صالة أنقرة الرياضية بالعاصمة.

وقال رئيس ديوان المؤتمر عبد الله غولر في تلاوته نتائج الانتخابات، إن 1547 مندوباً شاركوا في التصويت من أصل 1607 مندوبين، لافتاً إلى أن الرئيس أردوغان حصل على أصوات المندوبين كافة المشاركين في التصويت.

كما انتخب المندوبون الأعضاء الجدد للجنة الإدارة والقرار المركزي للحزب.

بدوره، شكر الرئيس أردوغان في منشور على منصة إكس، مندوبي حزب العدالة والتنمية لإعادة اختياره لرئاسة الحزب مجدداً.

وأوضح الرئيس التركي أنه جرى خلال المؤتمر العام تجديد أركان وهيئات الحزب، متمنياً للجميع النجاح في مهامهم الجديدة، كما جدد أردوغان تعهده بمواصلة خدمة الشعب التركي دون أي كلل أو ملل.

وكان الرئيس أردوغان قال في كلمته خلال المؤتمر إن حكومات حزب "العدالة والتنمية" المتعاقبة في حكم البلاد منذ عام 2002، ارتقت بتركيا إلى مصاف اقتصادات التريليون دولار، مشيراً إلى أنها كذلك عززت قوة البلاد في قطاعات عديدة أهمها الصناعات الدفاعية وصناعة السيارات والزراعة والسياحة.

وذكر أن تركيا باتت الأولى عالمياً في إنتاج الطائرات المسيرة، كما أنها في المركز الحادي عشر في صادرات الصناعات الدفاعية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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