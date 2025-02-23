سياسة
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الرئيس المصري يدعو نظيره السوري للمشاركة في القمة العربية الطارئة بالقاهرة
تلقى الرئيس السوري أحمد الشرع الأحد، دعوة من نظيره المصري عبد الفتاح السيسي، للمشاركة في القمة العربية الطارئة بشأن فلسطين في القاهرة يوم 4 مارس/آذار المقبل.
الرئيس المصري يدعو نظيره السوري للمشاركة في القمة العربية الطارئة بالقاهرة
الرئيس المصري يدعو نظيره السوري للمشاركة في القمة العربية الطارئة بالقاهرة / صورة: Reuters
23 فبراير 2025

وقالت رئاسة الجمهورية السورية عبر منصة "إكس": "تلقى رئيس الجمهورية العربية السورية السيد أحمد الشرع دعوة رسمية من رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة السيد عبد الفتاح السيسي، للمشاركة في الاجتماع الطارئ لمجلس جامعة الدول العربية، الذي سيُعقَد في الرابع من مارس/آذار من عام 2025 في مدينة القاهرة".

وتقول القاهرة إن الهدف من القمة "رفض مخطط التهجير الإسرائيلي، الذي تبنته الإدارة الأمريكية، وتقديم طرح عربي عام يقابل الطرح الأمريكي".

ومنذ 25 يناير/كانون الثاني الماضي، يروّج الرئيس الأمريكي دونالد ترمب مخططاً لتهجير فلسطينيي قطع غزة إلى دول مجاورة مثل مصر والأردن، وهو ما رفضه البلدان، وانضمت إليهما دول عربية أخرى ومنظمات إقليمية ودولية.

في المقابل تعمل مصر على بلورة وطرح خطة عربية شاملة لإعادة إعمار غزة دون تهجير الفلسطينيين منها، خشية تصفية القضية الفلسطينية.

وقال ترمب قبل أيام إنه لن يفرض خطته بشأن مستقبل غزة وسيطرحها كتوصية، دون أن يحدد بعدُ موقفاً من خطة القاهرة.

وبدعم أمريكي ارتكبت إسرائيل بين 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 و19 يناير/كانون الثاني 2025، إبادة بغزة، خلّفت أكثر من 160 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.

وفي حال مشاركة الشرع في القمة العربية بالقاهرة، فستكون هذه أول مرة يمثل فيها بلاده في جامعة الدول العربية منذ الإطاحة بالرئيس السابق بشار الأسد (2000-2024).

وبسطت فصائل سورية في 8 ديسمبر/كانون الأول 2024، سيطرتها على العاصمة دمشق بعد مدن أخرى، منهيةً 61 عاماً من نظام حزب البعث، و53 سنة من حكم عائلة الأسد.

وفي 29 يناير/كانون الثاني 2025 أعلنت الإدارة السورية تعيين الشرع رئيساً للبلاد بالمرحلة الانتقالية، بجانب قرارات أخرى منها حل الفصائل المسلحة والأجهزة الأمنية القائمة بالعهد السابق، ومجلس الشعب (البرلمان)، وحزب البعث، وإلغاء العمل بالدستور.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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