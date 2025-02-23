سياسة
2 دقيقة قراءة
تزامناً مع الذكرى الثالثة للحرب الروسية-الأوكرانية.. غوتيريش: طفح الكيل
تزامناً مع الذكرى الثالثة للحرب الروسية-الأوكرانية، أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، عن انتقاده المسؤولين عن استمرار القتال، قائلاً: "لقد طفح الكيل".
تزامناً مع الذكرى الثالثة للحرب الروسية-الأوكرانية.. غوتيريش: طفح الكيل
الأمين العامّ للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في قمة بريكس في قازان 24 أكتوبر/تشرين الأول 2024. / صورة: AFP
23 فبراير 2025

وفي بيان نشره الأحد، أشار غوتيريش إلى "مرور 3 أعوام على شن روسيا غزوها الشامل لأوكرانيا، في انتهاك واضح لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي".

وشدّد على الحاجة العاجلة إلى التوصل إلى سلام عادل ودائم وشامل، يحترم تماماً سيادة أوكرانيا واستقلالها وسلامتها الإقليمية في إطار حدودها الدولية المعترف بها، بموجب ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي وقرارات الجمعية العامة.

وأوضح غوتيريش، أن "الحرب في أوكرانيا، بعد 80 عاماً من نهاية الحرب العالمية الثانية، تُعَدّ تهديداً جسيماً، ليس فقط لسلام وأمن أوروبا، بل ولأسس الأمم المتحدة ومبادئها الجوهرية".

وقال: "لقد طفح الكيل؛ بعد 3 أعوام من الموت والدمار، أدعو مرة أخرى إلى خفض التصعيد عاجلاً والإنهاء الفوري للأعمال العدائية".

ورحب بجميع الجهود الهادفة إلى التوصل إلى السلام العادل والشامل، مؤكداً أن الأمم المتحدة مستعدة لدعم مثل هذه الجهود.

ومنذ 24 فبراير/شباط 2022 تشنّ روسيا هجوماً عسكرياً على جارتها أوكرانيا تشترط لإنهائه تخلِّي كييف عن الانضمام إلى كيانات عسكرية غربية، وهو ما تعتبره كييف "تدخلاً" في شؤونها.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us