سياسة
2 دقيقة قراءة
مبعوث ترمب: عودة سكان غزة ليست المشكلة وإعادة بنائها تستغرق 15 عاماً
أكد المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف، الأحد، أن عودة السكان إلى قطاع غزة لا تمثل مشكلة، لكنه أشار إلى أن التفاصيل قد تكون معقدة.
مبعوث ترمب: عودة سكان غزة ليست المشكلة وإعادة بنائها تستغرق 15 عاماً
المبعوث الأمريكي إلى الشرق الأوسط ستيفن ويتكوف / Others
24 فبراير 2025

وقال ويتكوف، مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترمب للشرق الأوسط، في تصريحات لقناة سي بي إس الأمريكية: "أعتقد أن التفاصيل هي ما يشكل التحدي الرئيسي، وقد ناقشنا ذلك بشكل موسع".

وأضاف أنه لا يرى مشكلة في عودة السكان إلى القطاع، لكنه شدد على أن عملية إعادة بناء غزة ستستغرق أكثر من 15 عاماً، مشيراً إلى أن التقديرات السابقة التي تحدثت عن فترة خمس سنوات كانت غير دقيقة.

كما أعلن ويتكوف عن خطط للسفر إلى منطقة الشرق الأوسط في الأيام المقبلة، مع تحديد موعد مغادرته الأربعاء، إذ سيزور إسرائيل، مصر، قطر، الإمارات والسعودية.

وفي السياق ذاته، أفادت الأمم المتحدة في تقديراتها الأخيرة بأن تكلفة إعادة إعمار غزة قد تصل إلى نحو 53 مليار دولار، مع الحاجة إلى 20 مليار دولار خلال السنوات الثلاث الأولى.

يُذكر أن الرئيس ترمب كان قد اقترح نقل نحو 2 مليون فلسطيني من قطاع غزة إلى دول عربية، ما لاقى انتقادات شديدة من المجتمع الدولي ورفضاً من الأردن ومصر، إذ قد يشكل الترحيل القسري انتهاكاً للقانون الدولي، كما رفض ترمب حق عودة الفلسطينيين إلى غزة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us