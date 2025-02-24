جاء ذلك في مقابلة مع قناة بلومبيرغ الأمريكية مساء الأحد، إذ أضاف فيدان أن هذا الموقف يعكس الموقف الرسمي الذي أعلنه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وفي رده على سؤال بشأن ما إذا كان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب سيغير الموقف الأمريكي تجاه انضمام أوكرانيا إلى الناتو، أشار فيدان إلى أنه غير متأكد من موقف الإدارة السابقة في هذا الصدد، وبالتالي لا يعتقد أن هناك سياسة جديدة بخصوص هذه القضية.

كما ذكر فيدان أنه ناقش مع الأوروبيين والأوكرانيين مسألة انضمام أوكرانيا إلى الناتو، وأكد أن أوكرانيا تطالب بذلك ليس فقط من أجل الانضمام إلى الناتو، بل لضمان أمنها الوطني.

منذ 24 فبراير/شباط 2022، تشن روسيا هجوماً عسكرياً على أوكرانيا، تشترط لإنهائه وقف انضمام كييف إلى كيانات عسكرية غربية، وهو ما تعتبره أوكرانيا تدخلاً في شؤونها.