وذكرت مصادر في وزارة الخارجية التركية أنه من المرتقب أن يناقش فيدان ولافروف، قضايا التعاون الثنائي، وبخاصة التجارة والطاقة والسياحة، بشكل شامل.

كما يبحث الوزيران سبل إنهاء الحرب في أوكرانيا من خلال الجهود الدبلوماسية والسلام العادل والدائم، ويتناولان المباحثات الأخيرة بين الولايات المتحدة وروسيا في هذا الإطار، والمساهمات التي يمكن لتركيا أن تقدمها في دعم هذا المسار.

ومن المنتظر أن يجري تأكيد أن تركيا التي استضافت المفاوضات المباشرة بين روسيا وأوكرانيا في مارس/آذار 2022، مستعدة لتولي هذا الدور في الأيام المقبلة، حسب المصادر نفسها.

ومن المتوقع أيضاً أن يناقش الاجتماع قضايا إقليمية ودولية بشكل شامل، بما في ذلك سوريا والشرق الأوسط.

وفي هذا السياق، من المتوقع أن يؤكد فيدان عزم تركيا على تطهير سوريا من التنظيمات الإرهابية بالكامل، ويؤكد ضرورة حماية وحدة أراضي سوريا.

ومن المنتظر أن يؤكد فيدان رفض النهج الإسرائيلي العدواني المهدد لسلامة الأراضي السورية، ويشدد على ضرورة البدء في جهود إعادة الإعمار لإرساء الاستقرار في سوريا.

كما من المتوقع أن يؤكد فيدان ضرورة جعل وقف إطلاق النار في غزة دائماً، وزيادة المساعدات الإنسانية المقدمة إلى القطاع، علاوة على تأكيده رفض التهجير القسري للفلسطينيين من أرضهم، والتشديد على أن السلام في الشرق الأوسط لا يمكن تحقيقه إلا على أساس حل الدولتين.

وكانت أخر زيارة أجراها لافروف إلى تركيا في 18 أكتوبر/تشرين الأول 2024، في إطار اجتماع منصة التعاون الإقليمي بصيغة 3+3، فيما كان آخر لقاء جمع بين فيدان ولافروف في 20 فبراير/شباط الحالي في عاصمة جنوب إفريقيا جوهانسبرغ ضمن اجتماع وزراء خارجية مجموعة العشرين.