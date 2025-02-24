كما أشار المصدر نفسه إلى ارتفاع عدد المصابين إلى 111753 حالة، موضحةً أن العديد من الضحايا لا يزالون تحت الأنقاض وعلى الطرقات، إذ تعجز فرق الإسعاف والإنقاذ عن الوصول إليهم.

واستشهد مساء الأحد، أحد المواطنين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي شرق مدينة غزة. وذكرت وزارة الصحة أن الشاب استُشهد جراء إطلاق النار عليه من قبل قناصة الاحتلال في أثناء تفقده أرضه الزراعية في شارع الشعف شرق المدينة.

واستهدفت قوات الاحتلال، اليوم الاثنين، المواطنين ومنازلهم في حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة، وفي المناطق الجنوبية الغربية لمدينة رفح جنوب القطاع. وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، بأن آليات الاحتلال أطلقت نيرانها شرق حي الزيتون، وعند دوار العودة وسط مدينة رفح، دون أن يبلغ عن اصابات أو اعتقالات.

ومنذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، يواصل الاحتلال الإسرائيلي شن حرب إبادة جماعية ضد قطاع غزة، ما أسفر عن استشهاد 48339 مواطناً، أغلبهم من الأطفال والنساء، بالإضافة إلى إصابة 111753 آخرين. وتبقى هذه الحصيلة غير نهائية في ظل وجود عدد من الضحايا تحت الأنقاض الذين لم تتمكن فرق الإنقاذ من الوصول إليهم بعد.

تجدر الإشارة إلى أن وقف إطلاق النار في قطاع غزة دخل حيز التنفيذ في 19 من يناير/كانون الثاني، ومنذ ذلك الحين، استُشهد وأصيب عدد من المواطنين في مناطق متفرقة من القطاع.