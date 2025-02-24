وقالت صحيفة إسرائيل اليوم: "بتوجيه من وزير الداخلية موشيه أربيل، ستُمنع ريما حسن، عضو البرلمان الأوروبي وداعمة حركة حماس، من دخول إسرائيل"، وفق تعبيراتها.

وأشارت إلى أنه من المتوقع أن تصل ريما إلى إسرائيل قادمة من بروكسل.

وادعت الصحيفة أن ريما: "عملت باستمرار على تعزيز المقاطعة ضد إسرائيل بالإضافة إلى العديد من التصريحات العامة سواء على وسائل التواصل الاجتماعي أم في المقابلات الإعلامية".

وقالت: "بناء على توصية وزارة شؤون الشتات ومكافحة معاداة السامية، قرر وزير الداخلية موشيه أربيل رفض دخولها إلى إسرائيل". ولم تذكر الصحيفة أسباب اعتزام النائبة الأوروبية زيارة إسرائيل.

وحسن هي فرنسية من أصول فلسطينية ومعروفة بمواقفها الداعمة للقضية الفلسطينية، وتسليطها الضوء على الإبادة الإسرائيلية في قطاع غزة.

وبدعم أمريكي ارتكبت إسرائيل بين 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 و19 يناير/كانون الثاني 2025، إبادة جماعية بغزة خلفت أكثر من 160 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.