وقال عمار سلمو، أحد عناصر الدفاع المدني السوري في تصريحات صحفية، إن الفرق وصلت إلى المبنى بعد بلاغ من أحد المواطنين، وعثرت على بقايا جثث محترقة بعد قتلها.

وأضاف سلمو أن الفرق حددت بقايا تعود لـ20 شخصاً، لكن العدد قد يرتفع ليصل إلى 50. كما أشار إلى أن الجثث أُحرقت باستخدام الإطارات المطاطية، وأن بعض العظام تحمل آثار طلقات نارية، بالإضافة إلى العثور على بقايا عظام تعود لأطفال.

ويعتقد أن هناك العديد من المقابر الجماعية في سوريا لم تكتشف بعد.

ومنذ سقوط نظام البعث في ديسمبر/كانون الأول الفائت، يتوالى في محافظات سورية مختلفة العثور على مقابر جماعية لمواطنين قتلتهم قوات الرئيس المخلوع بشار الأسد.