سياسة
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"جثث محترقة".. العثور على مقبرة جماعية جديدة بمبنى للنظام السوري المنهار
عثرت فرق الدفاع المدني السوري، اليوم الاثنين، على مقبرة جماعية جديدة بالطابق الأرضي في مبنى كانت قوات النظام المخلوع تستخدمه مركز اعتقال للمدنيين، في منطقة سبينة جنوبي العاصمة دمشق.
"جثث محترقة".. العثور على مقبرة جماعية جديدة بمبنى للنظام السوري المنهار
العثور على مقبرة جماعية جديدة بمبنى للنظام السوري المنهار / صورة: AA
24 فبراير 2025

وقال عمار سلمو، أحد عناصر الدفاع المدني السوري في تصريحات صحفية، إن الفرق وصلت إلى المبنى بعد بلاغ من أحد المواطنين، وعثرت على بقايا جثث محترقة بعد قتلها.

وأضاف سلمو أن الفرق حددت بقايا تعود لـ20 شخصاً، لكن العدد قد يرتفع ليصل إلى 50. كما أشار إلى أن الجثث أُحرقت باستخدام الإطارات المطاطية، وأن بعض العظام تحمل آثار طلقات نارية، بالإضافة إلى العثور على بقايا عظام تعود لأطفال.

ويعتقد أن هناك العديد من المقابر الجماعية في سوريا لم تكتشف بعد.

ومنذ سقوط نظام البعث في ديسمبر/كانون الأول الفائت، يتوالى في محافظات سورية مختلفة العثور على مقابر جماعية لمواطنين قتلتهم قوات الرئيس المخلوع بشار الأسد.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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