سياسة
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أردوغان يدعو لوقف حرب أوكرانيا.. ويؤكد: الغرب فشل في الاختبار الإنساني بغزة
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن الديمقراطية الليبرالية دخلت في أزمة خطيرة، فيما أكد ضرورة وقف الحرب الروسية الأوكرانية.
أردوغان يدعو لوقف حرب أوكرانيا.. ويؤكد: الغرب فشل في الاختبار الإنساني بغزة
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يلقي خطاباً عقب ترؤسه اجتماع الحكومة في أنقرة. / صورة: AA
24 فبراير 2025

جاء ذلك في خطاب عقب ترؤسه اجتماع الحكومة، اليوم الاثنين، في العاصمة أنقرة.

وأفاد أردوغان أن "الديمقراطية الليبرالية التي تمثل الآيديولوجية الأكثر جاذبية في القرن الماضي دخلت في أزمة خطيرة".

وأوضح أن الانتخابات الأخيرة في ألمانيا أثبتت أن الفراغ الذي نشأ في الديمقراطيات الأوروبية يملأ من اليمينيين المتطرفين.

وأضاف الرئيس التركي: "نريد أن تنتهي حرب روسيا وأوكرانيا التي أودت بحياة مئات الآلاف، ودفع البلدان أثماناً باهظة".

وأكد استعداد تركيا لاستضافة محادثات سلام بين روسيا وأوكرانيا وتقديم كل أشكال الدعم لتحقيق السلام الدائم.

وذكر أردوغان أن "المنظمات والقادة الغربيين الذين شاهدوا مذبحة راح ضحيتها أكثر من 61 ألف مدني أغلبهم من الأطفال والنساء بغزة فشلوا في الاختبار الإنساني".

وأكد أن تركيا وعضويتها الكاملة وحدهما كفيلان بإنقاذ الاتحاد الأوروبي من المأزق الذي وقع فيه بدءاً من الاقتصاد والدفاع وصولاً إلى السياسة والسمعة الدولية.

ومنذ 24 فبراير/شباط 2022، تشن روسيا هجوماً عسكرياً على جارتها أوكرانيا تشترط لإنهائه تخلي كييف عن الانضمام إلى كيانات عسكرية غربية، وهو ما تعتبره كييف "تدخلاً" في شؤونها.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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