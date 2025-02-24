سياسة
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عقب تصريحات نتنياهو بشأن سوريا.. الشرع يجتمع بوجهاء الطائفة الدرزية
التقى الرئيس السوري أحمد الشرع، الاثنين، وجهاء وأعيان الطائفة الدرزية، وذلك عقب تصريحات لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أعلن فيها رفضه أي تهديد لهم.
عقب تصريحات نتنياهو بشأن سوريا.. الشرع يجتمع بوجهاء الطائفة الدرزية
الرئيس السوري أحمد الشرع، يلتقي وجهاء وأعيان الطائفة الدرزية / صورة: الرئاسة السورية
24 فبراير 2025

وذكرت رئاسة الجمهورية السورية عبر حسابها على منصة إكس أن الرئيس الشرع عقد اجتماعاً مع وجهاء وأعيان الطائفة الدرزية، مشيرة إلى ذلك من خلال مجموعة من الصور نشرتها من اللقاء.

والأحد، دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إلى نزع السلاح في جنوب دمشق.

حديث نتنياهو جاء في كلمة له خلال مؤتمر صحفي في أثناء حفل تخريج ضباط أقيم في مدينة حولون قرب تل أبيب.

وقال نتنياهو: "نطالب بجعل المنطقة إلى الجنوب من دمشق منزوعة السلاح".

وأردف: "ولن نسمح للجيش السوري الجديد بالانتشار في هذه المنطقة، كما لن نقبل بأي تهديد لأبناء الطائفة الدرزية في جنوب سوريا"، على حد زعمه.

ومنذ 1967، تحتل إسرائيل معظم مساحة هضبة الجولان السورية، واستغلت الوضع الجديد في سوريا واحتلت المنطقة السورية العازلة، كما شنت غارات جوية دمرت مواقع عسكري وآليات وذخائر للجيش السوري.

وبسطت فصائل سوريا سيطرتها على العاصمة دمشق، في 8 ديسمبر/ كانون الأول 2024، منهيةً 61 عاماً من حكم حزب البعث و53 سنة من سيطرة أسرة الأسد.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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