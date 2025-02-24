وذكرت رئاسة الجمهورية السورية عبر حسابها على منصة إكس أن الرئيس الشرع عقد اجتماعاً مع وجهاء وأعيان الطائفة الدرزية، مشيرة إلى ذلك من خلال مجموعة من الصور نشرتها من اللقاء.

والأحد، دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إلى نزع السلاح في جنوب دمشق.

حديث نتنياهو جاء في كلمة له خلال مؤتمر صحفي في أثناء حفل تخريج ضباط أقيم في مدينة حولون قرب تل أبيب.

وقال نتنياهو: "نطالب بجعل المنطقة إلى الجنوب من دمشق منزوعة السلاح".

وأردف: "ولن نسمح للجيش السوري الجديد بالانتشار في هذه المنطقة، كما لن نقبل بأي تهديد لأبناء الطائفة الدرزية في جنوب سوريا"، على حد زعمه.

ومنذ 1967، تحتل إسرائيل معظم مساحة هضبة الجولان السورية، واستغلت الوضع الجديد في سوريا واحتلت المنطقة السورية العازلة، كما شنت غارات جوية دمرت مواقع عسكري وآليات وذخائر للجيش السوري.

وبسطت فصائل سوريا سيطرتها على العاصمة دمشق، في 8 ديسمبر/ كانون الأول 2024، منهيةً 61 عاماً من حكم حزب البعث و53 سنة من سيطرة أسرة الأسد.