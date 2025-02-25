سياسة
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روسيا تتصدى لهجوم أوكراني بعشرات المسيَّرات وتقصف كييف بصواريخ كروز
نفّذت روسيا، صباح اليوم الثلاثاء، هجوماً صاروخياً على مناطق عدة في أوكرانيا بينها العاصمة كييف. يأتي ذلك بعد ساعات من تصدي الدفاعات الجوية الروسية لهجوم أوكراني بطائرات مُسيَّرة.
روسيا تتصدى لهجوم أوكراني بعشرات المسيَّرات وتقصف كييف بصواريخ كروز
آثار القصف الروسي على مدينة خاركيف الأوكرانية / صورة: AFP
25 فبراير 2025

وأطلقت السلطات الأوكرانية، صباح اليوم الثلاثاء، إنذاراً جوّياً في سائر أنحاء البلاد للتصدّي لقصف روسي، مشيرةً إلى أنّها رصدت صواريخ كروز متّجهة نحو العاصمة كييف.

وقالت الإدارة العسكرية لمنطقة كييف، عبر تليغرام، إنّ "الإنذار الجوي متواصل. ابقوا في الملاجئ إلى حين زوال الخطر".

وأدّى قصف استهدف منطقة أوبوخيف بالعاصمة، إلى إصابة امرأة (44 عاماً) بجروح. فيما لحقت أضرار بعدد من المنازل في منطقة فاستيف.

في المقابل، قالت وزارة الدفاع الروسية إنّ وحدات الدفاع الجوي اعترضت ودمّرت 19 طائرة من دون طيّار أوكرانية خلال الليلة الماضية (الاثنين).

ومنذ 24 فبراير/شباط 2022، تشن روسيا هجوماً عسكرياً على جارتها أوكرانيا تشترط لإنهائه تخلي كييف عن الانضمام إلى كيانات عسكرية غربية، وهو ما تعده كييف "تدخلاً" في شؤونها.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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