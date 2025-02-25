سياسة
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"إخفاق عسكري واستخباري".. جيش الاحتلال يعتزم الكشف عن أسباب فشل 7 أكتوبر
أعلنت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، أن الجيش يعتزم للمرة الأولى الكشف عن أسباب "الفشل العسكري والإخفاقات النظامية والاستخبارية" التي أدت إلى أحداث 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، في سلسلة تحقيقات ينشرها في الأيام القادمة.
"إخفاق عسكري واستخباري".. جيش الاحتلال يعتزم الكشف عن أسباب فشل 7 أكتوبر
فلسطينيون يعتلون دبابة إسرائيلية في أثناء عملية طوفان الأقصى / صورة: AA
25 فبراير 2025

وفي 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، فوجئت إسرائيل بهجوم غير مسبوق من حركة حماس على 22 مستوطنة و11 قاعدة عسكرية بمحاذاة قطاع غزة، أطلقت عليه عملية "طوفان الأقصى" رداً على "جرائم الاحتلال الإسرائيلي" بحق الفلسطينيين.

وقالت الإذاعة (رسمية) إنه "في الأيام المقبلة، سيعرض الجيش على الجمهور الإسرائيلي سلسلة طويلة من التحقيقات الصعبة في أحداث 7 أكتوبر/تشرين الأول، والإخفاقات النظامية والاستخبارية التي سبقتها، ومعارك الاحتواء الصعبة في التطويق في الأيام الأولى من الحرب".

ونقلت عن مصادر إسرائيلية، لم تسمها، اطلعت على تفاصيل التحقيقات قولها: "التفاصيل صعبة، وستكشف للجمهور للمرة الأولى عن الصورة الكاملة، وعن كامل الظروف التي أدت إلى الفشل العسكري الخطير".

وبحسب الإذاعة فإن التحقيقات ستصدر عن شعبة الاستخبارات في جيش الاحتلال الإسرائيلي، معلنة أنه أنهى الأغلبية العظمى من تحقيقاته منذ عدة أشهر.

وفي السياق، لفتت إلى أن جيش الاحتلال أجرى عدداً من التغييرات التنظيمية والاستخبارية الداخلية في أثناء الحرب مدفوعاً بالدروس المستفادة من هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول، بينها "زيادة نطاق دراسة اللغة العربية والدين الإسلامي والثقافة العربية، واستخدام أوسع لمصادر الاستخبارات مثل التنصت على المكالمات الهاتفية".

وقالت: "تعترف الاستخبارات العسكرية بأنه على مدى فترة طويلة من الزمن، جرى التخلي تدريجياً عن دراسة اللغة العربية والإسلامية بين العديد من العناصر المهنية في الشعبة (الاستخبارات)".

وأضافت إذاعة جيش الاحتلال: "باستثناء المتخصصين في اللغة الذين يشكلون جزءاً من دورهم الاستخباري، فإن العديد من العناصر داخل العملية الاستخبارية لم يدرسوا الإسلام بعمق على الإطلاق".

وعليه، ذكرت أن التوجه حالياً داخل شعبة الاستخبارات هو أن "الضباط في الكتائب والألوية والفرق، وحتى العاملين في مجال الإنترنت والتكنولوجيا، سيخضعون لتدريب مكثف في مجالات الدين والثقافة، وفقاً لأدوارهم".

ولفتت إلى أنه تقرر أيضاً "استخدام أوسع لمصادر الاستخبارات مثل التنصت على المكالمات الهاتفية، وتبادل المعلومات بين الهيئات المختلفة داخل قسم الاستخبارات وبين جامعي المعلومات من مصادر علنية، ومحللي صور الأقمار الصناعية".

وبدعم أمريكي ارتكبت إسرائيل، بين 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 و19 يناير/كانون الثاني 2025، إبادة جماعية بغزة خلفت أكثر من 160 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.

وفي يناير/كانون الثاني الماضي، بدأت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، التي تتضمن ثلاث مراحل تمتد كل منها 42 يوماً، مع اشتراط التفاوض على المرحلة التالية قبل استكمال المرحلة الجارية.

وبينما يواصل نتنياهو المماطلة في بدء مفاوضات المرحلة الثانية التي كان من المفترض أن تنطلق في 3 فبراير/شباط الجاري، جرى خلال المرحلة الأولى الإفراج عن 29 أسيراً إسرائيلياً (من أصل 33 خلال المرحلة الأولى) بينهم 4 جثث، مقابل 1755 أسيراً فلسطينياً.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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