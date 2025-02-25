سياسة
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في استقباله الأمير حسين.. أردوغان: لن نقبل بخطة تهجير الفلسطينيين من غزة
أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الثلاثاء، أن بلاده لا يمكن أن تقبل بخطة تهجير سكان غزة وإرسالهم إلى الدول المجاورة، وذلك عقب استقباله ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبد الله، في العاصمة أنقرة.
في استقباله الأمير حسين.. أردوغان: لن نقبل بخطة تهجير الفلسطينيين من غزة
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يستقبل ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبد الله، في أنقرة / صورة: AA
25 فبراير 2025

واستقبل أردوغان الأمير الحسين بن عبد الله، في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة، وجرى اللقاء بشكل مغلق بحضور وزير الخارجية التركي هاكان فيدان.​​​​​​​

وذكرت دائرة الاتصال في الرئاسة التركية في بيان، أن اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وقضايا إقليمية وعالمية.

وأكد أردوغان خلال اللقاء أن تركيا والأردن تربطهما علاقات متجذرة، مشدداً على أهمية زيادة التعاون والتنسيق بين البلدين من أجل تطوير العلاقات.

وأكد أردوغان أن تركيا لا يمكن أن تقبل بخطة تهجير الفلسطينيين من غزة وإرسالهم إلى الدول المجاورة، مبيناً ضرورة "التشمير عن السواعد" من دون تأخير من أجل إعادة إعمار غزة.

وأشار البيان إلى أن الرئيس أردوغان وولي العهد الأردني اتفقا على أهمية تطوير العلاقات الثنائية بين تركيا والأردن والاتحاد دعماً لفلسطين.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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