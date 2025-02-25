واستقبل أردوغان الأمير الحسين بن عبد الله، في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة، وجرى اللقاء بشكل مغلق بحضور وزير الخارجية التركي هاكان فيدان.​​​​​​​

وذكرت دائرة الاتصال في الرئاسة التركية في بيان، أن اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وقضايا إقليمية وعالمية.

وأكد أردوغان خلال اللقاء أن تركيا والأردن تربطهما علاقات متجذرة، مشدداً على أهمية زيادة التعاون والتنسيق بين البلدين من أجل تطوير العلاقات.

وأكد أردوغان أن تركيا لا يمكن أن تقبل بخطة تهجير الفلسطينيين من غزة وإرسالهم إلى الدول المجاورة، مبيناً ضرورة "التشمير عن السواعد" من دون تأخير من أجل إعادة إعمار غزة.

وأشار البيان إلى أن الرئيس أردوغان وولي العهد الأردني اتفقا على أهمية تطوير العلاقات الثنائية بين تركيا والأردن والاتحاد دعماً لفلسطين.